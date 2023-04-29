حدث تاريخي.. الإماراتي سلطان النيادي يصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء

بقلم: يورونيوز

غرّد النيادي عبر تويتر أنّ مهمته إلى جانب الأميركي ستيفن بوين تتمثل في "الإعداد لتركيب ألواح شمسية".

غادر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية الجمعة، ليصبح بذلك أول مواطن عربي يسير في الفضاء، في حدث وصفته الإمارات العربية المتحدة بـ"التاريخي".

والنيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء الإماراتي عبر موقعه الالكتروني بأنّ النيادي نفّذ مرتدياً بدلة خاصة بالفضاء عليها علم الإمارات "أول عملية سير في الفضاء لرائد فضاء عربي على الإطلاق"، مشيراً إلى أنّ هذا الحدث يشكل "إنجازاً تاريخياً جديداً".

وغرّد النيادي عبر تويتر أنّ مهمته إلى جانب الأميركي ستيفن بوين تتمثل في "الإعداد لتركيب ألواح شمسية".

تاريخ عربي في الفضاء

والنيادي الملقّب بـ"سلطان الفضاء" وهو كذلك أول عربي ينطلق في مهمة فضائية طويلة، وكان غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع آذار/مارس في صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس اكس".

ودخلت الدولة الخليجية الغنية السباق في مجال الاستكشاف الفضائي عام 2019 مع إرسال هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة استغرقت ثمانية أيام، إلا أنّ المنصوري لم يسر آنذاك في الفضاء.

وفي عام 1985، أرسلت المملكة العربية السعودية أول رائد فضاء عربي ومسلم إلى الفضاء للمشاركة في رحلة فضائية انطلقت من الولايات المتحدة.

وفُقد الأربعاء مستكشف قمري بنته الإمارات خلال إحدى المهمات إلى القمر.

وفي العام 2021، أرسلت الإمارات مسباراً مدارياً إلى المريخ. ولو نجحت المركبة الصغيرة التي يبلغ وزنها عشرة كيلوغرامات والمسماة "راشد" في الهبوط، لكانت نفذت أول مهمة عربية على القمر.

وسرعان ما أمر رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم مركز محمد بن راشد للفضاء ببدء العمل على مركبة روفر ثانية تحمل اسم "راشد 2".