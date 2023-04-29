شاهد: السلطات في نيوزيلندا تعمل على حماية طيور الكيوي

بقلم: يورونيوز

تقدر السلطات المختصة بأنه لم يتبق سوى حوالي 70000 كيوي بري في نيوزيلندا.

تتجول طيور الكيوي، التي لا يمكنها الطيران، في نيوزيلندا حول تلال ويلينغتون الخضراء لأول مرة منذ قرن، بعد حملة للقضاء على الحيوانات المفترسة من المناطق المحيطة بالعاصمة.

وانخفض عدد الطيور المحلية التي لا تطير مثل الكاكابو والكيوي في البلاد، بسبب التوسع العمراني من جهة، وبسبب ازدياد أعداد الحيوانات التي تفترسها من جهة ثانية.

وتقدر السلطات المختصة بأنه لم يتبق سوى حوالي 70000 كيوي بري في نيوزيلندا.

على الرغم من كون الطائر رمزًا وطنيًا محبوبًا، إلا أن القليل من النيوزيلنديين رأوه في البرية.

ومع ذلك، فإن الأرقام ترتفع مرة أخرى بفضل أكثر من 90 مبادرة مجتمعية تعمل على الصعيد الوطني لحمايتهم.