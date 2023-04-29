استمرار القتال في باخموت.. هجوم بطائرات مسيّرة على ميناء روسي في القرم

اندلع حريق كبير السبت في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
تستمر المواجهات بين الجيشين الروسي والأوكراني في باخموت، حيث تحاول موسكو السيطرة على المدينة بهدف الانطلاق منها إلى مدن أخرى في دونيتسك.
وتوازيًا مع المواجهات الميدانية، اندلع حريق كبير السبت في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
روسيا تؤكّد أنّ مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل "غير قانوني" وتتعهّد بالرد
ندّدت روسيا السبت بـ"عمل غير قانوني" من قبل السلطات البولندية، بعد مصادرتها مبنى مدرسة روسية في وارسو، وتعهّدت بالرد عليه.
وقال السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية العامّة "ريا نوفوستي"، إنّ "هذا عمل غير قانوني، اقتحام موقع دبلوماسي". وحذّر من أنّ روسيا ستردّ انطلاقاً من "مبدأ المعاملة بالمثل".
بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو
صادرت بولندا السبت مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية.
وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إنّ "هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو".
أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت إنها قدمت مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا أمس الجمعة تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه "غير مقبول جملة وتفصيلا".
وأضافت الوزارة "مثل هذه القيود، مهما كان مبررها، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة".
وتابع البيان "هناك أسس قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلا عن استمرار الصادرات دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي".
حريق في مستودع نفط في سيفاستوبول بعد هجوم بطائرة مسيّرة في القرم
اندلع حريق كبير السبت في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازوجاييف على تلغرام "اندلاع حريق في مستودع نفط في خليج كازاتشيا (...). ووفقًا لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرات مسيّرة"، مؤكداً "عدم وجود إصابات".
وأضاف أنه تم إرسال 60 عنصراً من الإطفاء إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق المندلع في مساحة تبلغ حوالي ألف متر مربع، ومن غير المتوقع السيطرة عليه قبل حلول المساء.
وأكد رازوجاييف على تلغرام أن "الوضع تحت السيطرة"، موضحاً أن "البنية التحتية المدنية ليست مهددة".
ونقلت وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" الحكومية، قوله للصحافيين إن ما مجموعه أربعة صهاريج نفط تضررت في الهجوم و"احترقت".
Hot Topic
المزيد عن موضوع