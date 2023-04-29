استمرار القتال في باخموت.. هجوم بطائرات مسيّرة على ميناء روسي في القرم

بقلم: يورونيوز

اندلع حريق كبير السبت في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

تستمر المواجهات بين الجيشين الروسي والأوكراني في باخموت، حيث تحاول موسكو السيطرة على المدينة بهدف الانطلاق منها إلى مدن أخرى في دونيتسك.

وتوازيًا مع المواجهات الميدانية، اندلع حريق كبير السبت في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.