السلطات الكولومبية تحض سكان المناطق القريبة من بركان نشط على إخلائها

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة المناجم الكولومبية في بيان إنه كانت هناك مؤخرا "زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي"، في حين حذرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية من "ثوران محتمل في غضون أيام أو أسابيع".

أوصت السلطات في كولومبيا السبت سكان بلدات قريبة من بركان نشط يصدر هديرا بإخلائها تحسبا لثوران محتمل. وقال مكتب إدارة الكوارث إنه يعتزم إخلاء المناطق المأهولة التي تقع على بعد 15 كيلومترا من الفوهة الرئيسية لبركان نيفادو ديل رويز الذي يتكون من ثلاث فوهات في جبال الأنديز الكولومبية.

وسُجل تزايد للنشاط الزلزالي في البركان الذي تسبب ثورانه عام 1985 بمقتل 25 ألف شخص في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها كولومبيا.

وقالت وزارة المناجم الكولومبية في بيان إنه كانت هناك مؤخرا "زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي"، في حين حذرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية من "ثوران محتمل في غضون أيام أو أسابيع".

ويعد هذا البركان العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 5,300 متر في غرب كولومبيا واحدا من سلسلة براكين تشكل حزام النار في حوض المحيط الهادئ الذي يتميز بالبراكين النشطة والزلازل المتكررة.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 تسببت الحرارة المرتفعة الناجمة عن ثوران البركان بإذابة الثلوج التي تكسو الجبال حوله، ما أدى إلى تشكل سيول من الطين طمرت بلدة أرميرو وأهلكت نصف سكانها البالغ عددهم 50 ألف نسمة.