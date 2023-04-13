ذهبوا لإلقاء القبض على مجرم فألقي القبض عليهم.. السكان الأصليون في كولومبيا يطلقون سراح 17 جنديا

بقلم: يورونيوز

أطلق السكان الأصليون من بلدية توريبيو في إقليم كوكاس جنوب غرب كولومبيا، سراح 17 جنديًا كانوا محتجزين لديهم منذ يوم الأربعاء، كانوا يريدون إلقاء القبض على أحد أفراد مجتمعهم. الذي تمكن من الفرار ولكنه أصيب خلال هذه العملية.

وقال الجيش الكولومبي في بيان أصدره، إن نحو 700 شخص حاصروا جنوده، مما منعهم من إلقاء القبض على رجل "مطلوب بارتكاب جرائم قتل مشدد وتصنيع الأسلحة النارية وحملها وحيازتها بشكل غير قانوني".

وقال دانيال مولانو بيامبا، أمين إدارة كاوكا وهي واحدة من 32 إدارة في كولومبيا وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، "تمكنا من إعادة 17 جنديًا من الجيش الوطني الكولومبي، سالمين".

وذكرت السلطات في وقت سابق، أن المطلوب أصيب برصاصة في ساقه بينما كان يحاول الفرار من عناصر الشرطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويتهم السكان الأصليون من توريبيو السلطات الكولومبية بسوء معاملتهم وممارسة المخالفات خلال عملية الاعتقال.

وذكروا أن عناصر الشرطة اقتحموا منزل الرجل وأطلقوا النار عليه متهمينه بالانتماء إلى جماعة مسلحة.