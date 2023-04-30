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مقتل ثلاثة أشخاص في البرتغال بإطلاق نار وانتحار منفذ العملية

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عدد من أفراد الشرطة البرتغالية في العاصمة لشبونة
عدد من أفراد الشرطة البرتغالية في العاصمة لشبونة   -  Copyright  AP Photo/Armando Franca
بقلم:  يورونيوز

أقدم منفذ العملية على الانتحار مع وصول رجال الشرطة إلى مكان الجريمة

ذكرت محطة سي.إن.إن البرتغال أن رجلا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر يوم الأحد في مدينة سيتوبال على بعد نحو 45 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية.

وأوضح مفوض شرطة الأمن العام جواو فريري لرويترز أن "هناك أربع جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا في إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد".

وأضاف أن الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تجري تحقيقا في مكان الحادث.

وأشارت سي.إن.إن البرتغال إلى أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة الثامنة صباحا في حي فقير في سيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.

المصادر الإضافية • efe

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