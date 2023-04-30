إسرائيل تمدد اعتقال الناب الأردني عماد العدوان بزعم تهريب السلاح والذهب إلى الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد دعا إلى محاكمة العدوان واصفا ما قام به النائب الأردني بأنه "واقعة خطيرة... محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا".

مددت محكمة إسرائيلية احتجاز النائب الأردني عماد العدوان لثمانية أيام، بعد اعتقاله بتهمة تهريب السلاح والذهب إلى الضفة الغربية حسب المصادر الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العدوان الذي اعتقل يوم السبت 22 نيسان/ أبريل في معبر الكرامة (جسر الملك حسين - أللنبي) قد تم تمديد اعتقاله من قبل المحكمة العسكرية في "عوفر".

وبحسب تصريحات محامي النائب التي أدلى بها لوسائل إعلام أردنية، فإن "قرار منع لقاء العدوان بمحاميه ينتهي منتصف ليل الاثنين.

قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن سفير المملكة في تل أبيب غسان المجالي، زار النائب عماد العدوان للاطمئنان على "حقوقه القانونية والإنسانية."

ووفق البيان "أكد العدوان للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا، وأنه طلب من السفير طمأنة أسرته بأنه في صحة جيدة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد دعا إلى محاكمة العدوان واصفا ما قام به النائب الأردني بأنه "واقعة خطيرة... محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا".

لكن عمان التي تربطها علاقات أمنية مع إسرائيل لم تتطرق إلى موضوع الأسلحة التي يزعم أن النائب قام بتهريبها.