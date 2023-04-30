حمدوك يحذر: حرب أهلية في السودان ستكون كابوسا عالميا وحروب سوريا واليمن وليبيا مجرد مبارزات صغيره

سقط مئات القتلى وأصيب الآلاف منذ 15 أبريل نيسان عندما اشتعل فتيل صراع قديم على السلطة بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية.
تنتهي ليل الأحد هدنة الثلاثة أيام المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال في السودان على وقع تواصل الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في العاصمة.
غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف نيسان/ابريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي".
أوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.
آخر تطروات ملف الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أسبوعه الثالث
حمدوك: اندلاع حرب أهلية في السودان سيشكل "كابوسا" للعالم
حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له.
وغرق السودان في الفوضى منذ أن انفجر في منتصف نيسان/ابريل صراع دام على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأدى هذا النزاع إلى سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.
وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي، "إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية (...) فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة".
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وأضاف "أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسا للعالم"، مشيرا إلى أنه ستكون له تداعيات كبيرة.
واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي "حرب لا معنى لها" بين جيشين، مؤكدا "لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف".
الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان ملفات الأمن الإقليمي والدولي بينها السودان
يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد في القاهرة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن الأمن الإقليمي والدولي.
وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المباحثات المصرية اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.
ووصل كيشيدا إلى مصر مساء يوم السبت، في مستهل جولة تشمل أربع دول أفريقية وسنغافورة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤولين حكوميين يابانيين القول إن رئيس الوزراء قد يبحث مع السيسي الصراع الدائر في السودان وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية على خلفية الحرب الأوكرانية.
وأشارت كيودو إلى أن جولة كيشيدا الأفريقية، وهي الأولى له منذ توليه المنصب في أكتوبر تشرين الأول 2021، تأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات مع الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
الخارجية الفلسطينية تبدأ إجلاء نحو 120 من رعاياها من السودان
بدأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الأحد إجلاء نحو 120 من رعاياها من السودان.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان إن حافلتين تقلان 118 مواطنا انطلقتا يوم الأحد من الخرطوم في طريقها إلى معبر أرقين بين السودان ومصر.
وأضاف أن السفارة الفلسطينية في القاهرة سيرت حافلات باتجاه المعبر لاستقبال المواطنين وتأمين نقلهم إلى معبر رفح.
وكانت رويترز نقلت يوم الأربعاء عن أحمد الديك القول "لغاية الآن أجلينا 300 من مواطنينا من السودان من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك لا يزال 200 في الخرطوم إضافة إلى أعداد أخرى في ولايات أخرى".
مئات الإندونيسيين يصلون إلى جاكرتا بعد إجلائهم من السودان
ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مجموعة أخرى تضم 363 مواطنا إندونيسيا عادت إلى البلاد يوم الأحد بعد إجلائها من السودان على متن رحلة ثانية تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية (جارودا إندونيسيا).
وأدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى إجلاء دبلوماسيين ورعايا أجانب ينتمون لعدة دول من بينها إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا.
كانت المجموعة الأولى من الإندونيسيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان قد عادت إلى البلاد يوم الجمعة، وبلغ إجمالي الإندونيسيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان 748 مواطنا حتى يوم الأحد.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "ساعدت حكومة إندونيسيا أيضا في إجلاء عدد من المواطنين الأجانب"، دون تقديم تفاصيل عن عدد الأجانب الذين أجلتهم إندونيسيا.
احتدام القتال في الخرطوم ومبعوث يقول إن طرفي الصراع منفتحان على الحوار
هزت ضربات جوية وقصف مدفعي الخرطوم يوم السبت مع دخول السودان أسبوعا ثالثا من القتال بين فصيلين عسكريين متناحرين رغم وقف إطلاق النار، مما دفع المزيد من المدنيين إلى الفرار وأثار مجددا تحذيرات من اتساع نطاق عدم الاستقرار إذا لم تتوقف الحرب.
وبحلول مساء يوم السبت، تسنى سماع أصوات اشتباكات عنيفة على مقربة من مقر قيادة الجيش والقصر الرئاسي بوسط الخرطوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية وصلت إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر لإجلاء مواطنين أمريكيين وموظفين محليين وآخرين، في أحدث جهود الحكومات الأجنبية لإجلاء مواطنيها وغيرهم.
وأضاف ميلر أن الحكومة الأمريكية ستساعد من جرى نقلهم على السفر إلى جدة بالسعودية. ولم يذكر عدد الأمريكيين الذين ما زالوا في السودان.
وكان مبعوث للأمم المتحدة قدم في وقت سابق بصيصا من الأمل لإنهاء القتال، إذ قال إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين لم يظهرا حتى الآن أي إشارة على إمكانية التوصل إلى حل وسط أصبحا منفتحين الآن على المفاوضات وإن لم يتحدد موعد لها.
وسقط مئات القتلى وأصيب الآلاف منذ 15 أبريل نيسان عندما اشتعل فتيل صراع قديم على السلطة بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية.
بريطانيا أجلت 1888 شخصا من السودان منذ يوم الثلاثاء
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا أجلت 1888 شخصا من السودان في 21 رحلة جوية منذ بدء عملية الإجلاء يوم الثلاثاء وإن رحلة أخيرة ستغادر قاعدة وادي سيدنا الجوية يوم السبت.
وذكرت بريطانيا يوم الجمعة أنها ستوقف إجلاء رعاياها وغيرهم من السودان مع تراجع الطلب على أماكن في طائراتها.
وقُتل المئات في السودان خلال الصراع الدائر منذ أسبوعين وتجلي بريطانيا رعاياها شأنها في ذلك شأن دول أخرى.
الولايات المتحدة تعلن وصول قافلة تضم أميركيين إلى بورتسودان
أعلنت الولايات المتحدة أن قافلة تضم مواطنين أميركيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وصلت السبت إلى بورتسودان مع استمرار عملية الإجلاء من السودان الذي تعصف به الحرب.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان أنه من الميناء المطل على البحر الأحمر "نساعد المواطنين الأميركيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية حيث موظفون أميركيون إضافيون للمساعدة في الخدمات القنصلية وخدمات الطوارئ".
ولم يحدد البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر عدد الأشخاص في القافلة، لكنه قال إن مئات الأميركيين غادروا السودان، إضافة إلى الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم عبر جسر جوي أقامه الجيش قبل أسبوع.
واشنطن تدعو رعاياها لتجنب السفر عبر مطار "وادي سيدنا" بالخرطوم
دعت السفارة الأمريكية بالخرطوم، رعاياها إلى تجنب السفر عبر مطار "وادي سيدنا" بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، بسبب تزايد العنف.
وقالت السفارة في تدوينة عبر فيسبوك: "أوصت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكان بتجنب السفر عبر مطار وادي سيدنا بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم".
وأضافت أن ذلك "ابتداء من اليوم 29 أبريل (نيسان الجاري) بسبب التهديد بتزايد العنف داخل المطار وخارجه".
ومطار "وادي سيدنا" يقع في منطقة عسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ويستخدم في رحلات الإجلاء للرعايا الأجانب.
"الصحة" السودانية: 528 قتيلًا منذ بدء الاشتباكات
أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في البلاد إلى 528 قتيلا و4599 مصابًا منذ بداية المعارك منتصف نيسان/ أبريل الجاري.
وقالت الوزارة في بيان: "جملة الوفيات بلغت 528 والإصابات 4599 إصابة تم تسجيلها بكل المستشفيات في ولايات البلاد (18 ولاية) في الفترة من 15 إلى 27 أبريل الجاري".
وأشارت إلى أن عدد الولايات التي تأثرت بالاشتباكات بلغت 12 ولاية.
السعودية تجلي 4879 شخصًا من السودان
أعلنت السعودية، السبت، أنها أجلت 4879 شخصا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء، منهم 4738 من رعايا دول "شقيقة وصديقة".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 20 مواطنا سعوديا".
وأضافت: "كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1866 شخصا (..) تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".
وأردفت: "بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصا (139 مواطنا سعوديا، ونحو 4738 شخصا ينتمون لـ 96 جنسية)".