القتال مستمر في السودان رغم تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة

بقلم: يورونيوز

تتبادل القوتان العسكريتان المتناحرتان في السودان الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار، مع استمرار الصراع الدامي للأسبوع الثالث رغم تحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية كارثية.

يستمر القتال في السودان، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رغم إعلان الطرفين تمديد الهدنة الإنسانية، التي كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف ليل الأحد، لمدة 72 ساعة.

وتتبادل القوتان العسكريتان المتناحرتان في السودان الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار، مع استمرار الصراع الدامي للأسبوع الثالث رغم تحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية كارثية.

وفيما اعتبرت قوات الدعم السريع أن الهدنة جاءت "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية"، أمل الجيش في "أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.