القتال مستمر في السودان رغم تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة

تتبادل القوتان العسكريتان المتناحرتان في السودان الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار، مع استمرار الصراع الدامي للأسبوع الثالث رغم تحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية كارثية.
يستمر القتال في السودان، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رغم إعلان الطرفين تمديد الهدنة الإنسانية، التي كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف ليل الأحد، لمدة 72 ساعة.
وتتبادل القوتان العسكريتان المتناحرتان في السودان الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار، مع استمرار الصراع الدامي للأسبوع الثالث رغم تحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية كارثية.
وفيما اعتبرت قوات الدعم السريع أن الهدنة جاءت "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية"، أمل الجيش في "أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
غريفيث: الوضع الإنساني في السودان وصل "نقطة الانهيار"
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، مساء الأحد، من أن الوضع الإنساني في السودان وصل "نقطة الانهيار".
جاء ذلك في بيان صدر عنه قبيل توجهه في رحلة إلى المنطقة "على الفور في ضوء تدهور الأزمة في السودان"، بناء على توجيهات الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.
وقال غريفيث، في البيان الذي نشر بالموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية: "قبل أسبوعين اندلعت اشتباكات في الخرطوم وفي أنحاء أخرى بالسودان".
وأضاف أن "الوضع الإنساني في السودان وصل نقطة الانهيار".
وأوضح أن الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك المصابين في أعمال العنف، "مقيد بشدة، مما يزيد من مخاطر الوفاة".
أمريكا: إجلاء قرابة ألف مواطن من السودان ووصول قافلة ثانية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن وشركاءها متعددي الجنسيات ساعدوا قرابة ألف أمريكي على مغادرة السودان منذ اندلاع أحداث العنف في الآونة الأخيرة وأن قافلة حكومية ثانية وصلت اليوم الأحد إلى بورتسودان.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان اليوم إن المواطنين الأمريكيين وغيرهم ممن يحق لهم اللحاق بالقافلة سيتجهون إلى السعودية حيث يتمركز أفراد لتيسير السفر في حالات الطوارئ.
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة
أعلن الجيش السوداني في بيان أنه وافق على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة بدءًا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في منتصف ليل الأحد.
وأضاف الجيش: "على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة".