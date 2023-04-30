أوكرانيا تسيطر على طريق إمدادات حيوي إلى باخموت.. وزيلينسكي سيقاتل حتى الموت اذا هاجم الروس مقره

بقلم: يورونيوز

قتل شخصان عندما أصاب صاروخ أوكراني قرية روسية تقع بالقرب من حدود البلدين، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي للمنطقة الروسية الأحد

أشعلت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية النيران بمنشأة‭‭ ‬‬روسية لتخزين الوقود في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، في أحدث هجوم على المنطقة التي تحتلها روسيا.

وحمَّل حاكم المدينة الذي عينته موسكو أوكرانيا مسؤولية الحريق، وقال لاحقا إنه تم إخماده قبل وقوع كارثة.

وأفادت قناة (آر.بي.سي) أوكرانيا بأن مسؤولا بالمخابرات العسكرية الأوكرانية قال إن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن كانت مخصصة ليستخدمها أسطول البحر الأسود الروسي دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تحتله روسيا.

جاءت الضربة بينما تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد طال انتظاره لدفع القوات الروسية إلى التراجع عن الأراضي التي احتلتها منذ الغزو في فبراير شباط 2022.

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