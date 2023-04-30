أوكرانيا تسيطر على طريق إمدادات حيوي إلى باخموت.. وزيلينسكي سيقاتل حتى الموت اذا هاجم الروس مقره

قتل شخصان عندما أصاب صاروخ أوكراني قرية روسية تقع بالقرب من حدود البلدين، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي للمنطقة الروسية الأحد
أشعلت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية النيران بمنشأة روسية لتخزين الوقود في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، في أحدث هجوم على المنطقة التي تحتلها روسيا.
وحمَّل حاكم المدينة الذي عينته موسكو أوكرانيا مسؤولية الحريق، وقال لاحقا إنه تم إخماده قبل وقوع كارثة.
وأفادت قناة (آر.بي.سي) أوكرانيا بأن مسؤولا بالمخابرات العسكرية الأوكرانية قال إن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن كانت مخصصة ليستخدمها أسطول البحر الأسود الروسي دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تحتله روسيا.
جاءت الضربة بينما تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد طال انتظاره لدفع القوات الروسية إلى التراجع عن الأراضي التي احتلتها منذ الغزو في فبراير شباط 2022.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
أوكرانيا تقول إنها تسيطر على طريق إمداد حيوي يؤدي إلى باخموت
قال متحدث عسكري أوكراني إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على طريق إمداد مهم يؤدي إلى باخموت في الوقت الذي هدد فيه رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بسحب بعض قواته من المدينة الواقعة شرق أوكرانيا ما لم ترسل موسكو مزيدا من الذخيرة.
تحاول القوات الروسية منذ عشرة أشهر شق طريقها وسط أنقاض المدينة التي كان يسكنها في السابق 70 ألف نسمة. وتعهدت كييف بالدفاع عن باخموت التي تعتبرها روسيا نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أخرى.
وقال سيرغي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق في مقابلة يوم السبت مع موقع إخباري محلي "يتحدث الروس منذ عدة أسابيع عن السيطرة على ‘طريق الحياة‘، وكذلك عن استمرار السيطرة على إطلاق النار عليه".
وأضاف "نعم، الأمر صعب حقا هناك... (لكن) قوات الدفاع لم تسمح للروس ‘بقطع‘ خدماتنا اللوجستية".
و"طريق الحياة" هو طريق حيوي بين مدينة باخموت المدمرة وبلدة تشاسيف يار المجاورة إلى الغرب، بمسافة تزيد قليلا عن 17 كيلومترا.
وقالت القيادة العسكرية العليا الأوكرانية في تقريرها اليومي يوم الأحد إن قواتها صدت 58 هجوما روسيا خلال اليوم المنصرم على طول الجزء من خط المواجهة الممتد من باخموت عبر أفدييفكا وصولا إلى مارينكا في جنوب منطقة دونيتسك.
قتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني على بريانسك في روسيا
قال حاكم محلي إن مدنيين اثنين قتلا نتيجة قصف أوكراني على قرية في منطقة بريانسك الروسية مساء السبت.
وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز على تطبيق المراسلة تلغرام "وفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل وتضرر منزلان آخران... خدمات الطوارئ تواصل العمل في مكان الحادث".
لا تعلن أوكرانيا تقريبا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.
وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا منذ 14 شهرا.
زيلينسكي: سأقاتل حتى الموت إذا هاجم الروس مقر الرئاسة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بثت يوم السبت إنه يحمل مسدسا وكان سيقاتل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحام مقره في كييف في بداية الحرب.
وقال لقناة 1+1 التلفزيونية "أعرف كيف أطلق النار. هل يمكنك أن تتخيل (عنوان خبر مثل) ‘الروس يأسرون رئيس أوكرانيا‘؟ هذه وصمة عار. أعتقد أن هذا كان سيمثل وصمة عار".
في الأيام الأولى بعد غزو 24 فبراير شباط 2022، قال مسؤولون أوكرانيون إن وحدات المخابرات الروسية حاولت اقتحام كييف لكنها هُزمت وأخفقت في الوصول إلى شارع بانكوفا في وسط المدينة، حيث المكاتب الرئاسية.
وقال زيلينسكي "أعتقد أنهم لو كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى الإدارة، لما كنا هنا". ولم يتضح أي الوحدات الروسية كان يشير إليها.
وقال "لم يكن من الممكن أن يُعتقل أحد لأن لدينا دفاعا مستعدا بحزم شديد لشارع بانكوفا. كنا سنظل هناك حتى النهاية".
ولدى سؤاله عما إذا كان يحمل مسدسا وتدرب على استخدامه، أجاب بأنه فعل ذلك، فيما رفض ما أشير إليه عن إمكانية استخدامه لقتل نفسه بدلا من القبض عليه.
البابا للاجئين أوكرانيين: المستقبل الأفضل لا يزال ممكنًا
التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بأوكرانيين فروا من الحرب عند الحدود الشرقية للمجر اليوم السبت، وأبلغ اللاجئين بأن المستقبل يمكن أن يكون مختلفا.
والتقى فرنسيس مع 600 من اللاجئين والفقراء والمشردين في زيارة لكنيسة القديسة اليصابات في بودابست في اليوم الثاني من زيارته التي بدأت أمس الجمعة حينما حذر بشدة من مخاطر تزايد النزعة القومية في أوروبا.
واستقبلت فرقة مجرية من أبناء عرق الروما البابا فرنسيس بالأغاني وكانوا يرتدون ملابس مزينة بأشكال الزهور وبدا أن فرنسيس مستمتع بالموسيقى في ظل طواف الفرقة حوله وهو جالس على كرسيه المتحرك.
وقال فرنسيس إن التعبير عن الشفقة إزاء من يعانون من الفقر والمرض والألم جزء لا يتجزأ من المسيحية، حتى وإن كان المحتاجون من غير المسيحيين.
أوكرانيا: انفجار القرم دمر أكثر من 10 خزانات نفط
أفادت قناة آر.بي.سي أوكرانيا بأن مسؤولا بالمخابرات العسكرية الأوكرانية قال اليوم السبت إن أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تحتله روسيا اليوم.
ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي" بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.
خمس قرى روسية في منطقة حدودية مع أوكرانيا من دون كهرباء بعد قصف أوكراني (سلطات محلية)
قُطعت الكهرباء عن خمس قرى روسية على الحدود مع أوكرانيا بعد قصف أوكراني، حسبما أعلن حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بجنوب غرب روسيا السبت.
وقال حاكم بيلغورود إن "قرية نوفايا تافولجنكا تعرضت لقصف أوكراني اليوم" مضيفا أن "خطوط الطاقة تضررت" وأن سكان القرية وأربع قرى أخرى "من دون كهرباء".
"قصف مدفعي مكثف" يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا
استُهدفت مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا "بقصف مدفعي مكثف" من جانب القوات الأوكرانية السبت ما أدى إلى حرمانها من الكهرباء، على ما أكدت السلطات المعنية من روسيا.
وقالت الإدارة العسكرية والمدنية المعينة من روسيا في هذه المدينة التي كان يسكنها 45 ألف نسمة قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، في بيان على تلغرام "بسبب نيران المدفعية المكثفة اليوم (...) حرمت نوفا كاخوفكا من الكهرباء".
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا "انتهاك صارخ" للأعراف الدبلوماسية
ندّدت وزارة الخارجية الروسية السبت، بـ"انتهاك صارخ" للأعراف الدبلوماسية وبعمل "عدائي" من جانب السلطات البولندية، بعد مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو.
وقالت الوزارة في بيان "هذه الأعمال العدائية من قبل السلطات البولندية تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".
وحذّرت من أنّ هذا "العمل الوقح للغاية من جانب وارسو، خارج إطار التواصل الحضاري بين الدول، لن يبقى من دون ردّ فعلنا القاسي والعواقب على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا".
روسيا تؤكّد أنّ مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل "غير قانوني" وتتعهّد بالرد
ندّدت روسيا السبت بـ"عمل غير قانوني" من قبل السلطات البولندية، بعد مصادرتها مبنى مدرسة روسية في وارسو، وتعهّدت بالرد عليه.
وقال السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية العامّة "ريا نوفوستي"، إنّ "هذا عمل غير قانوني، اقتحام موقع دبلوماسي". وحذّر من أنّ روسيا ستردّ انطلاقاً من "مبدأ المعاملة بالمثل".
بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو
صادرت بولندا السبت مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية.
وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إنّ "هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو".