بقلم: يورونيوز

الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها "اعتبارا من 1 حزيران/يونيو"

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية حزيران/يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع حزيران/يونيو، وربما اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".