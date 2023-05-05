شاهد: إشارات مسموعة لمساعدة المكفوفيين على عبور شوارع مدينة شيكاغو بسلامة

بقلم: يورونيوز

حكمت محكمة فيدرالية، الخميس أمرا بتحديث الإشارات الضوئية في مدينة شيكاغو بإشارات مسموعة مخصصة للمكفوفيين، تساعدهم على عبور التقاطعات المزدحمة بسلامة، بعد دعوى قضائية جماعية.

وتوضح ساندي موريللو:"لقد طال انتظارنا لهذا الحكم وأتمنى أن تنفذ السلطات التحديث قريبا".

ويطالب المكفوفون منذ سنوات، بتحسين إشارات المرور المعروفة باسم أي بي أس، واستبدالها ببرامج أكثر حداثة وتطورا، تتميز بتقديمها تفاصيلا مفيدة كالوقت المتبقي قبل تحول الإشارة إلى اللون الأحمر، وغيرها.

ويقول جون غليشمان، وهو كفيف يبلغ 65 عامًا، والذي تعرض ل4 حوادث سير أثناء عبوره تقاطعات مختلفة في مدينة شيكاغو: "أشعر في كل مرة أخرج فيها للذهاب إلى وسط المدينة لحضور اجتماع أنني سأتعرض لحادث سير ولن أعود إلى بيتي."

وتوضح مورين ريد:"ستزودك الإشارة الصوتية بردود فعل إضافية تشعرك بالأمان لعبور الشارع."

وكانت مدينة نيويورك قد فعلت قرارا بإضافة إشارات مسموعة للمكفوفيين لحوالي 10 آلاف تقاطع في المدينة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.