شاهد: مظاهرات في عدة دول آسيوية بمناسبة عيد العمال

بقلم: يورونيوز

تحتفل العديد من الدول بعيد العمال باعتباره يومًا للمطالبة بحقوق العمال من خلال التجمعات والمسيرات وغيرها من الأحداث.

تظاهر الآلاف في عدة دول آسيوية، بمناسبة عيد العمال الذي يُصادف الأول من شهر أيار/ مايو، مطالبين بتحسين ظروف عملهم وزيادة رواتبهم.

وتحتفل العديد من الدول بعيد العمال باعتباره يومًا للمطالبة بحقوق العمال من خلال التجمعات والمسيرات وغيرها من الأحداث.

وفي العاصمة التايوانية تايبيه، احتفل المواطنون بعيد العمال باحتجاجات تطالب بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل. وكان موظفو التأمين والرعاية الصحية والحكومة من بين الذين احتجوا يوم الإثنين في العاصمة التايوانية.

احتفالات عيد العمال في إندونيسيا Dita Alangkara/Copyright 2023 The AP

كما تظاهر آلاف العمال في شوارع العاصمة الإندونيسية يوم الاثنين بمناسبة عيد العمال. وأدى ارتفاع التضخم والمخاوف من نقص الغذاء إلى تدني مستوى المعيشة في جاكرتا.

وخرج آلاف العمال في مسيرة في شوارع مانيلا بالفلبين للاحتفال بعيد العمال، مطالبين بزيادة الأجور.

أما في سيول، فقد احتفل العمال والنشطاء بعيد العمال في مظاهرات طالبت بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وشارك في مظاهرات كوريا الجنوبية أكثر من 100 ألف شخص من مختلف النقابات والمجالات، في أكبر تجمعات يوم العمال منذ أن بدأ وباء كورونا في أوائل عام 2020.