حادث مأساوي.. قتيل و39 جريحاً في انقلاب حافلة تقل عمالاً موسميين مغاربة في إسبانيا

بقلم: يورونيوز

قدمت وزيرة العمل الاسبانية يولاندا دياز في تصريحات قبل بدء مسيرات 1 أيار/مايو "تعازيها وعبرت عن تعاطفها مع العمال ضحايا هذا الحادث الخطير جداً".

قتل شخص وأصيب 39 آخرون بينهم سبعة جروحهم خطرة حين انقلبت حافلة تقل عمالاً موسميين مغاربة الاثنين في جنوب اسبانيا كما أعلنت أجهزة الإنقاذ.

وأوضحت ان الحادث وقع قبل الفجر على طريق يبعد حوالى 50 كلم عن هويلفا، المدينة الواقعة في الأندلس.

وكانت الحافلة تقل 34 عاملاً زراعياً مغربياً، بحسب المصدر نفسه.

وقالت أجهزة الإنقاذ على موقع الحكومة الاقليمية الالكتروني إن "عدد الأشخاص المصابين من جراء انقلاب الحافلة ارتفع الى 39" مؤكدة ان الحافلة كانت تقل عمالا موسميين مغاربة.

وأوضحت أن "امرأة توفيت واصيب ثلاثة أشخاص بجروح بالغة جدا، 14 بجروح متوسطة الخطورة و22 إصابتهم طفيفة".

لم يعرف حتى الآن سبب هذه المأساة في منطقة معروفة بصناعة الأغذية الزراعية حيث تعتبر منطقة الاندلس أول مصدر أوروبي للفاكهة والخضار.

وقدمت وزيرة العمل الاسبانية يولاندا دياز في تصريحات قبل بدء مسيرات 1 أيار/مايو "تعازيها وعبرت عن تعاطفها مع العمال ضحايا هذا الحادث الخطير جدًاً".

وتعتمد اسبانيا تقليدياً على آلاف العمال الموسميين الأجانب في قطف الفاكهة.

وتنتج مقاطعة هويلفا وحدها حوالى 90% من الفراولة في الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة من العام.