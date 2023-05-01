فيديو: ترامب يصل بريطانيا لافتتاح منتجع جديد للغولف في اسكتلندا

بقلم: يورونيوز

الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا منذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح جو بايدن عام 2021.

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى مدينة أبردين في اسكتلندا لزيارة منتجع الغولف التي يمتلكه في مدينة أبردين.

وقال ترامب لدى وصوله "إنه لأمر رائع أن تكون في بلادك"، في إشارة إلى جذور والدته الاسكتلندية.

الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا منذ خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح جو بايدن عام 2021.

ويملك ترامب ملعباً ومنتجعا لرياضة الغولف في اسكتلندا ومن المقرر أن يفتتح منتجعاً جديداً خلال زيارته الجارية في مقاطعة أبردينشاير.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب دعوى قضائية في الولايات المتحدة حيث أقر الشهر الماضي بأنه غير مذنب في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية .

كذلك يواجه ترامب محاكمة مدنية بسبب مزاعم بأنه اغتصب مساعدة سابقة له قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.