بسبب طيور الحمام.. رجل يقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في البرتغال

بقلم: يورونيوز

أشار مفوض شرطة سيتوبال أندريا غونسالفيس الحادثة إلى أن "القضية تتعلق بخلافات شخصية بين الضحايا".

أقدم رجل على قتل 3 أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر، أمس الأحد، في مدينة سيتوبال على بعد نحو 45 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية.

وأشارت سي.إن.إن البرتغال إلى أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة الثامنة صباحًا في حي في سيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سبب الخلاف بين الأشخاص متعلق بطيور الحمام وحديقة خضروات غير قانونية. وبحسب ما ورد، كان الضحايا يشاركون في مسابقة للحمام قبل أن يُقتلوا.

وأشار مفوض شرطة سيتوبال أندريا غونسالفيس الحادثة إلى أن "القضية تتعلق بخلافات شخصية بين الضحايا".