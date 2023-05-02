بالصور: عشرة أحداث مفصلية في تاريخ إسرائيل

بقلم: يورونيوز

في 14 أيار/مايو 1948، أعلن ديفيد بن غوريون استقلال دولة إسرائيل بعد 28 عاماً من الانتداب البريطاني. في اليوم التالي، دخلت خمس دول عربية في حرب ضد الدولة الجديدة.

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، صوّتت الأمم المتحدة لصالح تقسيم فلسطين الواقعة آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين: يهودية وعربية. وأثار القرار الذي رفضته الدول العربية أعمال عنف بين العرب واليهود.

وفي 14 أيار/مايو 1948، أعلن ديفيد بن غوريون استقلال دولة إسرائيل بعد 28 عاماً من الانتداب البريطاني. في اليوم التالي، دخلت خمس دول عربية في حرب ضد الدولة الجديدة.

وانتهت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في عام 1949 ووسّعت إبانها إسرائيل الأراضي التي حددتها لها الأمم المتحدة وأُجبر أكثر من 760 ألف فلسطيني على النزوح أو اللجوء، وبقي حوالى 160 ألفاً منهم في الدولة الجديدة.

وصارت الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت إدارة الأردن، وقطاع غزة تحت الإشراف المصري.

حرب 1967

في حزيران/يونيو 1967، بدأت إسرائيل حربا ضد مصر وسوريا والأردن، وسيطرت على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وجزء من مرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.

أسرى من الجيش المصري تحت حراسة إسرائيلية في حزيران/تموز 1967 [أرشيف] Anonymous/AP2007

حرب 1973

بعد ست سنوات، وخلال عيد الغفران اليهودي، هاجمت مصر وسوريا إسرائيل التي صدت الهجوم لكنها تكبّدت خسائر كبيرة.

خلال استعراض عسكري للجيش المصري في الذكرى السنوية الأولى لحرب أكتوبر 1973 Harry KOUNDAKJIAN/1974 AP

1978: السلام مع مصر

في عام 1978، أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن والرئيس المصري أنور السادات في واشنطن اتفاقيات كامب ديفيد التي نصّت على توقيع أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل في 26 آذار/مارس 1979.

استعادت مصر بموجب الاتفاقيات شبه جزيرة سيناء، اعتباراً من عام 1982. وندّدت الدول العربية بالاتفاقية، واغتيل السادات عام 1981 على أيدي مسلحين إسلاميين رافضين للسلام مع إسرائيل.

الرئيس الأمريكي كارتر متوسطاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن والرئيس المصري السادات في البيت الأبيض [أرشيف 1978] Anonymous/AP1979

1982: اجتياح لبنان

اجتاح الإسرائيليون لبنان وحاصروا بيروت في حزيران/يونيو 1982. وأدى ذلك إلى مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، لبنان. واصلت القوات الإسرائيلية احتلال جنوب لبنان حتى عام 2000.

بعد خطف حزب الله جنودا إسرائيليين عام 2006، شنّت إسرائيل هجوماً مدمراً على لبنان وخاضت حرباً لمدة شهر تقريباً.

جنود إسرائيليون في بيروت عام 1982 [أرشيف] Bill Foley/AP

1993: اتفاقيات أوسلو

في كانون الأول/ديسمبر 1987، أطلق الفلسطينيون الانتفاضة الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عام 1993، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على اتفاقيات أوسلو المنشئة للسلطة الفلسطينية بعد مصافحة ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين التاريخية.

عاد عرفات منتصرا عام 1994 إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 27 عاماً من المنفى وأقام السلطة الفلسطينية.

شمعون بيريز، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات Jerome Delay/AP

1995: اغتيال رابين

اغتيل إسحاق رابين في تل أبيب عام 1995 على يد متطرف يهودي معارض لعملية السلام.

صورة لرابين في الكنيست الإسرائيلي في الذكرى الـ15 لاغتياله Bernat Armangue/AP2010

2000: الانتفاضة الثانية

بعد الزيارة المثيرة للجدل لزعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك آرييل شارون في أيلول/سبتمبر 2000 إلى باحات المسجد الأقصى في القدس، اندلعت الانتفاضة الثانية واستمرت حتى عام 2005.

صورة من الانتفاضة الثانية لفلسطيني في الضفة الغربية [أرشيف] ANDRE DURAND / AFP

2005: الانسحاب من قطاع غزة

انسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، وضربت عليه حصاراً عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس الإسلامية عليه. وخاضت إسرائيل وحماس أربع حروب في القطاع في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021.

خلال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة [أرشيف] ARIEL SCHALIT/AP

2009: عودة نتنياهو

في نهاية آذار/مارس 2009، عاد لرئاسة الوزراء زعيم حزب الليكود (يمين) بنيامين نتنياهو الذي سبق له تولي المنصب بين عامي 1996 و1999. ووجهت إلى نتنياهو عام 2019 تهم فساد في سلسلة من القضايا.

من المظاهرات المناوئة لمشروع نتنياهو في تل أبيب Ariel Schalit/AP

بعد خروجه من السلطة عام 2021 بسبب عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بأغلبية أصوات الكنيست، عاد في نهاية العام التالي على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل. ويثير مشروع حكومي لإصلاح النظام القضائي تظاهرات شعبية غير مسبوقة منذ كانون الثاني/يناير، ويرى منتقدو النص أنه يهدد الديمقراطية الإسرائيلية.