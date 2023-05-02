قتيل وسبعة جرحى.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط حلب في شمال سوريا

بقلم: يورونيوز

سقطت صواريخ إسرائيلية في معامل الدفاع بمنطقة السفيرة بريف حلب، أسفرت عن أضرار مادية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قتل عسكري وأصيب سبعة أشخاص آخرين مساء الإثنين في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب في شمال سوريا، وأدت لخروج مطارها عن الخدمة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23,35 بالتوقيت المحلي (20,35 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى "إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

اشتعال مستودع للذخيرة

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "دوت عدة انفجارات في منطقة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في حلب، نتيجة استهداف إسرائيلي".

وأضاف المرصد أن القصف "أدى لاشتعال في مستودع ذخيرة أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة في المطارين، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة مؤقتا".

كما سقطت صواريخ إسرائيلية في معامل الدفاع بمنطقة السفيرة بريف حلب، أسفرت عن أضرار مادية بحسب المرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

وجرح ثلاثة مدنيين ليل الجمعة السبت في قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص بوسط سوريا، وفق سانا.

وفي 22 آذار/مارس، تعرّض مطار حلب لقصف إسرائيلي ما أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.