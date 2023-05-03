عملية أمنية تستهدف مافيا كالابريا في أوروبا تنتهي باعتقال أكثر من 130 شخصا

بقلم: يورونيوز

أدت عملية أمنية للشرطة الأوروبية إلى اعتقال 132 شخصا وتنفيذ مداهمات ومصادرات في عشر دول منها إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وأكدت يوروبول، وكالة تطبيق القانون الأوروبية، أنها "أقوى ضربة تلقتها حتى الآن المنظمة الإجرامية الإيطالية".

أسفرت عملية كبيرة للشرطة الأوروبية استهدفت مافيا كالابريا الاربعاء عن اعتقال 132 شخصا وتنفيذ 150 مداهمة ، وتنفيذ مصادرات في عشر دول منها إيطاليا وألمانيا وفرنسا. وأكدت يوروبول، وكالة تطبيق القانون الأوروبية، أنها "أقوى ضربة تلقتها حتى الآن المنظمة الإجرامية الإيطالية".

وقد بثت الشرطة الإيطالية شريطا مصورا يظهر تنفيذ عملية للشرطة الإيطالية، ضد عصابة "نيرتا-سترانجيو"، بين مدينتي "سام لوكا ومورابيتو دي أفريكو" في كالابريا.

البلدان الأخرى المعنية بهذه العملية المعروفة باسم "اوريكا" في أوروبا هي إسبانيا والبرتغال وسلوفينيا ورومانيا وبلجيكا، وفي أميركا اللاتينية البرازيل وبنما، وفق يوروبول التي نسقت عمليات قوات الشرطة المعنية.

تهيمن هذه المافيا على سوق الكوكايين في أوروبا، حيث تقوم أيضا بعمليات تبييض أموال وفساد وعنف. وكشف التحقيق تدفقا كبيرا للمخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، وهي عملية تديرها على وجه الخصوص مجموعة سان لوكا في كالابريا.

كما أن العائلات التي تدير هذه الشبكة الإجرامية متورطة منذ عقود في أعمال عنف للتنافس على هذه السوق المربحة، بلغت ذروتها مع مذبحة دويسبورغ في ألمانيا عام 2007.

تم توقيف نحو 12 شخصا في بلجيكا وعشرين في ألمانيا ومئة في إيطاليا، بتهمة الانتماء إلى المافيا وتهريب المخدرات والأسلحة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وبحسب النيابة العامة الإيطالية تمت مصادرة شركات وعقارات بقيمة 25 مليون يورو. وفي إطار هذه التحقيقات التي تمت على المستوى الأوروبي لأكثر من ثلاث سنوات، تمكنت السلطات الإيطالية والبلجيكية من أن تنسب إلى مافيا كالابريا استيراد وتهريب ما يقارب 25 طنا من الكوكايين، بين تشرين الاول/أكتوبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2022.