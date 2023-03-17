"المافيا الرابعة" غير معروفة لكنها الأعنف في إيطاليا

جعلت هوليوود كوزا نوسترا (Cosa Nostra)، المافيا الصقلية، مشهورة، لكن إيطاليا هي موطن لمنظمات إجرامية أخرى، بما في ذلك "المافيا الرابعة"، التي تأسست في بوليا (الجنوب)، وهي الأحدث والأكثر عنفاً الآن.

فيما يلي الخصائص الرئيسية لمجموعات المافيا الإيطالية الأربع الرئيسية.

كوزا نوسترا

عندما يفكر معظم الناس في المافيا، فإنهم يفكرون في أفلام "العراب" المستوحاة من كوزا نوسترا. لعقود من الزمان، أرهبت المافيا الصقلية إيطاليا بتفجيراتها وقتلها، وكان أكثرها انتشارًا تلك التي تعرض لها القاضيان جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو في عام 1992.

لكن هذه الهجمات أدت إلى قمع شرس للدولة باعتقال قادتها التاريخيين، بما في ذلك، في يناير، ماتيو ميسينا دينارو بعد 30 عامًا من الهروب.

في السنوات الأخيرة، تبنت كوزانوسترا، إستراتيجية أقل تعطشًا للدماء للتسلل إلى الاقتصاد القانوني والإدارة العامة والشركات المحلية، ولها صلات متعددة بالخارج، لا سيما مع نيويورك، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.

في 29 أبريل / نيسان الفاتور توتو ريينا، رئيس زعماء المافيا المشهور يلوح من خلف القضبان في محكمة روما أثناء محاكمته Giulio Broglio/

ندرانغيتا

هي متجذرة في منطقة كالابريا الفقيرة (جنوب)، تعتبر ندرانغيتا الريفية ذات يوم أغنى وأقوى مافيا في إيطاليا، مع انتشار عالمي متزايد يمتد الآن إلى أكثر من 40 دولة.

شبكة عشيرة ندرانغيتا متورطة بشكل كبير في تهريب المخدرات ، وتسيطر على معظم عمليات تهريب الكوكايين الذي يدخل أوروبا. المجموعة "شريك متميز" لمنتجي المخدرات في أمريكا الجنوبية، وفقًا لوكالة الدفاع الأمريكية.

يتم غسل الأرباح غير المشروعة من المخدرات والابتزاز، والمشاركة في العقود الحكومية المزورة وإعادة استثمارها في الاقتصاد القانوني، من العقارات إلى التمويل.

في حين أن قاتليها كانوا في الماضي قادرين على إلقاء الضحايا في الأسمنت أو إذابتهم في الحمض، فإن ندرانغيتا، تفضل الآن البقاء بعيدًا عن الأنظار. افتتحت في عام 2021 محاكمة قصوى مع أكثر من 300 متهم ، من أعضاء أو أقارب ندرانغيتا المزعومين ، لفضح شبكة السياسيين والمحامين ورجال الأعمال المتهمين بالتواطؤ مع المافيا.

كامورا

تنشط الكامورا في جميع أنحاء منطقة كامبانيا وعاصمتها نابولي، حيث تسيطر عشائرها على مناطق جغرافية مختلفة. لم تعتمد الكامورا على نواة الأسرة كما هو الحال داخل ندرانغيتا، مما أدى إلى جدالات متكررة بين العشائر التي لم تتردد في استخدام المراهقين للحفاظ على سيطرتهم على نابولي.

خارج إيطاليا، اشتهرت الكامورا بشكل خاص منذ عام 2006 وكتاب روبرتو سافيانو، "جومورا"، تم إلى مسلسل تلفزيوني و فيلم سينمائي، وسرد تصرفات المافيا في سكامبيا، إحدى مقاطعات نابولي، التي كانت تُعتبر سابقًا أكبر سوق، في الهواء الطلق، للمخدرات في أوروبا.

إلى جانب تهريب المخدرات، والمشاركة في المناقصات أو التسلل إلى المؤسسات العامة المحلية، شاركت كامورا بشكل كبير في الإدارة غير القانونية للنفايات السامة التي لوثت مناطق واسعة حول نابولي. خارج إيطاليا، تمتلك كامورا معظم مصالحها في تجارة المخدرات وغسيل الأموال في إسبانيا.

مافيا فوجيا

تغيرت حياة المزارع لازارو دوريا،عام 2017 عندما تعرض لهجوم مسلح من من مافيا فوجيا وهو يعمل في حقله. لازارو كان قد قاوم عدة محاولات ابتزاز في الماضي، ورفضه أدى إلى تهديدات وإلحاق أضرار بممتلكاته ومحاصيله، لكن الإعتداء الأخير أقنعه بأن يوافق على أن يدفع لهم دفع 150 ألف سنويًا.

في اليوم التالي، بدلاً من السكوت والدفع، ذهب المزارع إلى الشرطة، وأصبح أحد الضحايا القلائل الذين قدموا شكوى ضد مافيا مدينة فوجيا، وهي منظمة إجرامية ظلت في الظل لفترة طويلة ولكنها تعتبر حاليًا الأكثر عنفًا في إيطاليا.

"إذا شارك المزيد من السكان المحليين، فقد تضعف المافيا المحلية. على مدى 40 عامًا، ظلت مافيا فوجيا تمارس أعمالها دون أي إزعاج، ولكن في السنوات الست إلى السبع الماضية، عانت من انتكاسات"، يوضح لازارو دوريا الذي يعيش تحت حماية الشرطة منذ عام 2017.

يشار إليها أحيانًا باسم "المافيا الرابعة" في إيطاليا، وهذه الجماعة الإجرامية التي تعمل في مقاطعة فوجيا المترامية الأطراف في المنطقة الجنوبية من بوليا هي أصغر مافيا في البلاد ، تمتد جذورها من مافيا كامورا. اليوم، تعتبرها السلطات المافيا الأكثر عنفا في إيطاليا.

وهي تستمد دخلها من ابتزاز الشركات المحلية والمزارعين وتهريب المخدرات من ألبانيا والسطو المسلح. نجحت مافيا فوجيا مؤخرًا في اختراق المؤسسات العامة ، بينما أدى ارتفاع معدل جنوح الأحداث إلى زيادة الشعور بعدم الأمان لدى سكان هذه المقاطعة.