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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: شرطي أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة بعد حادث سير مروع في فرجينيا

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الشرطي الأمريكي لحظة نجاته
الشرطي الأمريكي لحظة نجاته   -  Copyright  EBU
بقلم:  يورونيوز

تم نقل المراهق إلى المستشفى بعد أن أصيب بجروح طفيفة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتوجه إليه تهمة القيادة المتهورة.

نجا شرطي أمريكي بأعجوبة، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة اجتازت الفاصل المروري بأخرى كان قد أوقفها العنصر الأمني بسبب مخالفة مرورية.

وفي التفاصيل، أوقف الشرطي في ولاية فرجينيا سيارة على جانب الطريق السريع بسبب مخالفة مرورية.

إلا أن مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يقود سيارته بسرعة على الجانب الآخر من الطريق، ففقد السيطرة عليها واجتاز الحد الفاصل فاصطدم بالمركبة التي كان الشرطي قد أوقفها.

لكن اللافت في الموضوع، هو نجاة الشرطي بأعجوبة، بعد أن لامسته السيارة أثناء الاصطدام.

وتم نقل المراهق إلى المستشفى بعد أن أصيب بجروح طفيفة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتوجه إليه تهمة القيادة المتهورة.

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