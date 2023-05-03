شاهد: الشرطة البرتغالية تضبط 4.2 طن من الكوكايين في صناديق للموز

بقلم: يورونيوز

أكد منسق التحقيقات الجنائية في الوحدة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات في البلاد فيكتور أنانياس، أن المخدرات دخلت البرتغال من ميناء سيتوبال، قبل أن يتم توضيبها في متجر في لشبونة.

ضبطت الشرطة البرتغالية 4.2 طن من الكوكايين، في 6 حاويات تحتوي على صناديق للموز آتية من كولومبيا.

وأكد منسق التحقيقات الجنائية في الوحدة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات في البلاد فيكتور أنانياس، أن المخدرات دخلت البرتغال من ميناء سيتوبال، قبل أن يتم توضيبها في متجر في لشبونة.

وإذ رفض أنانياس الإفصاح عن قيمة المضبوطات، أكد المسؤول الأمني البرتغالي أنها تفوق الـ100 مليون يورو.