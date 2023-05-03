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ألمانيا

شاهد: اعتقال أفراد من مافيا إيطالية بعد عملية أمنية مشتركة بين عدة دول أوروبية

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القوات الألمانية خلال مداهمة في بافاريا
القوات الألمانية خلال مداهمة في بافاريا   -  Copyright  HANDOUT/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

تم تأكيد وجود العصابة في ألمانيا عام 2007 عندما قتل ستة أشخاص خارج مطعم بيتزا في مدينة دويسبورغ.

اعتقل عشرات المشتبه بهم في عدة دول أوروبية، خلال عملية أمنية واسعة النطاق ضد المافيا الإيطالية ندرانغيتا.

وتم تفتيش أكثر من 100 مكان في مداهمات، وتم إلقاء القبض على أكثر من 30 شخصًا، في عملية أطلق عليها اسم "يوريكيا" شاركت فيها شرطة من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

ALEX TALASH/AFP or licensors
القوات الألمانية تعتقل أحد المشتبه بهمALEX TALASH/AFP or licensors

وقال ممثلو الادعاء الإقليميون في بيان مشترك، إن حوالي 1000 شرطي شنوا مداهمات في ولايات بافاريا ونورد راين فيستفالن وراينلاند بالاتينات في ألمانيا.

وتم اتهام عصابة كالابريا ندرانغيتا، إحدى عصابات المافيا الأكثر شهرة في إيطاليا، بإدارة عصابة مخدرات وتهريب أسلحة وغسيل أموال والتهرب الضريبي والاحتيال.

وتم تأكيد وجود العصابة في ألمانيا عام 2007 عندما قتل ستة أشخاص خارج مطعم بيتزا في مدينة دويسبورغ.

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