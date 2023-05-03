شاهد: دب مختبئ في حاوية قمامة يفاجئ مدير إحدى المدارس في ولاية ويست فيرجينيا

بقلم: يورونيوز

تعاني هذه المدرسة من دخول الدببة بشكل متكرر إلى حرمها، ما دفعها لوضع أسوار وأقفال لسد الطريق أمام هذه الحيوانات.

تفاجأ مدير مدرسة ابتدائية في ولاية ويست فيرجينيا بدب مختبئ داخل صندوق القمامة، قبل أن يخرج هذا الحيوان ويهرب بعيدًا.

وفي صباح الإثنين الماضي، سمع مدير المدرسة جيمس مارش أصواتًا في الخارج، ولدى تحققه من مصدر الصوت، صُدم بدب أطل برأسه من داخل صندوق القمامة.

وتم التقاط هذه اللحظات بواسطة كاميرا مثبتة في المدرسة، حيث انتشر المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول مارش: "لقد بدا الدب خائفًا مثلي تمامًا، لا أظن أنه سيعود بعد الآن".

وتعاني هذه المدرسة من دخول الدببة بشكل متكرر إلى حرمها، ما دفعها لوضع أسوار وأقفال لسد الطريق أمام هذه الحيوانات.