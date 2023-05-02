باريس سان جرمان يوقف ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي

بقلم: يورونيوز

وغاب ميسي عن التدريبات غداة الخسارة أمام لوريان 1-3 الأحد في الدوري وشوهد في السعودية في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد حيث يروج له بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف الثلاثاء أن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم سيوقف نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأيام عدة بعدما فتح إجراءا تأديبيا بحقه بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.

وبينما أشارت العديد من وسائل الإعلام بينها راديو مونتي كارلو وصحيفة "ليكيب" الرياضية، إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم يؤكد المصدر الذي سألته فرانس برس مدة الإيقاف، قائلاً إن الأرجنتيني سيتغيب "أياما عدة".

من جهته، أوضح مصدر مقرب من النادي أن الإدارة "على الأرجح" ستوقف ميسي لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن "لا أحد فوق المؤسسة".

وأضاف المصدر المطّلع على الملف: "لا يستطيع التدريب أو اللعب ولن يتقاضى أجرًا خلال فترة الإجراء التأديبي".

وغاب ميسي عن التدريبات غداة الخسارة أمام لوريان 1-3 الأحد في الدوري المحلي. وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في المملكة العربية السعودية في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد حيث يروج له بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويلتقي باريس سان جرمان مع مضيفه تروا الأحد المقبل ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري، وهي مباراة قد يغيب عنها بطل العالم إذا تم تأكيد هذا الإيقاف لمدة أسبوعين. على أي حال، لن يشارك الأرجنتيني في تدريبات الأربعاء حسبما قال المصدر المطلع على الملف الذي سألته فرانس برس.

ويأتي هذا الإجراء التأديبي في لحظة حاسمة لمستقبل ميسي في باريس سان جرمان حيث إنه في نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وسجل النجم البالغ من العمر 35 عامًا 15 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جرمان.