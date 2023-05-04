سبعة قتلى بينهم خمسة أساتذة جراء إطلاق نار في مدرسة بباكستان

بقلم: يورونيوز

قال قائد الشرطة في إقليم كورم بالمناطق القبلية محمد عمران "عندما دخل المهاجِمان (المدرسة)، قاما بتحديد الأشخاص الشيعة وفصلهم (عن الآخرين) قبل إطلاق النار".

قتل سبعة أشخاص هم خمسة أساتذة واثنان من العمال، جراء إطلاق نار في مدرسة بشمال غرب باكستان يرتبط بتوتر مذهبي بين السنّة والشيعة، وفق ما أفادت مصادر حكومية وأخرى في الشرطة.

وقال قائد الشرطة في إقليم كورم بالمناطق القبلية محمد عمران لوكالة فرانس برس "عندما دخل المهاجِمان (المدرسة)، قاما بتحديد الأشخاص الشيعة وفصلاهم (عن الآخرين) قبل إطلاق النار".

وأوضح عمران أن الهجوم في المدرسة وقع بعد ساعات من مقتل رجل سنّي في سيارته، مشيرا الى أن الشرطة تقوم بالتواصل مع ممثلين للسنة والشيعة من أجل إعادة الهدوء في الإقليم.

وأكد أمير نواز، وهو مسؤول حكومي بارز في باراتشينار، مركز إقليم كورم ذي الغالبية الشيعية الذي سبق أن شهد حوادث عنف ذات طبيعة مذهبية، وقوع هذه الأحداث الخميس.

ويشكّل المسلمون الشيعة زهاء 20 بالمئة من إجمالي عدد سكان باكستان الذي يبلغ أكثر من 220 مليون نسمة.