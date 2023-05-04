زيلينسكي يطالب من هولندا بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها بلاده

بقلم: يورونيوز

المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت العام 2002 للنظر في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم، ليست لديها سلطة الحكم على جرائم العدوان التي ترتكبها موسكو، ذلك أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس من لاهاي إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها بلاده، مطالباً بـ"عدالة واسعة النطاق" وليس "بإفلات هجين من العقاب".

وقال زيلينسكي في خطاب أمام دبلوماسيين ومسؤولين في لاهاي "يجب أن تكون هناك مسؤولية" عن جريمة العدوان هذه التي وصفها بـ"بداية الشر"، في إشارة الى غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف بعد زيارته المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من المدينة الهولندية مقرّاً، أنّ "هذا لا يمكن تطبيقه إلّا عبر المحكمة".

ولكنه رفض فكرة محكمة "هجينة" كما تريدها دول أخرى. وقال "يجب أن يعمل القانون بشكل كامل لضمان العدالة"، رافضاً فكرة "الإفلات الهجين من العقاب".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في آذار/مارس تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا، بتمويل وموظفين دوليين ولكن "متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني".

والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت العام 2002 للنظر في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم، ليست لديها سلطة الحكم على جرائم العدوان التي ترتكبها موسكو، ذلك أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي.

غير أنّها فتحت بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تحقيقاً في جرائم ارتكبت في هذا البلد. وأصدرت في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وألقى زيلينسكي، الذي قام بزيارة غير معلنة إلى لاهاي، خطاباً بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا" بحضور وزير الخارجية الهولندي وبكه هوكسترا. من جهته، رحّب الوزير الهولندي بحضور الرئيس الأوكراني في يوم ذكرى "مَن فقدوا أرواحهم في الحرب العالمية الثانية" وعشية يوم التحرير في هولندا.

"القارب ذاته"

وكان في استقبال زيلينسكي الذي ارتدى زيه الأخضر المعتاد يحوطه أفراد من فريقه بلباس قتالي، رئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي ومسؤولون كبار آخرون. وقال الفتى زلاتا (12 عاماً) الذي ينتمي الى عائلة من ثلاثة أوكرانيين وقفت الى جانب الصحافيين إنّ "رؤيته (زيلينسكي) تثير حماسة كبيرة"، مضيفاً "آمل أن يدخل ويقول لهم إنه ينبغي لهذه الحرب أن تنتهي".

وتدعم هولندا أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقال هوكسترا "نحن في القارب ذاته"، متعهّداً مواصلة تقديم هذا الدعم "حتى تحتفل بيوم التحرير الخاص بك". وثمة أيضاً اجتماع مقرّر مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو.