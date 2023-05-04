المعهد الأمريكي لدراسة الحرب يرجح أن تكون موسكو افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين 

رجح المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن تكون روسيا قد افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين أمس الثلاثاء، لأسباب داخلية، ولتحضير الظروف لتعبئة عسكرية أوسع.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
البيت الأبيض: الكرملين يكذب عندما يتحدث عن دور أمريكي في الهجوم بمسيرات
أكد متحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن الكرملين "يكذب" حين اتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم مفترض بمسيرات أوكرانية على الكرملين أعلنت موسكو إحباطه الأربعاء.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لقناة إم إس إن بي سي "لا علاقة لنا بهذه القضية"، متهماً المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه "يكذب بكل وضوح وبساطة".
زيلينسكي من لاهاي: يجب تقديم فلاديمير بوتين إلى العدالة ومتأكد من أننا سنشهد هذا اليوم بعد تحقيق النصر
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الخميس، خلال زيارة إلى لاهاي الهولندية حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب تقديم فلاديمير بوتين إلى العدالة بسبب حربه في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في كلمة "نريد جميعاً رؤية فلاديمير مختلف هنا في لاهاي، الشخص الذي يستحق أن يُعاقب على أفعاله الإجرامية هنا، في عاصمة القانون الدولي". وأضاف الرئيس الأوكراني الذي وصل هولندا من فنلندا في زيارة غير معلن عنها: "أنا متأكد من أننا سنرى ذلك يحدث عندما ننتصر. كل من يتسبب بالحرب يجب أن يُحاكم".
الكرملين يتّهم واشنطن بأنها أمرت كييف بشن هجوم المسيّرتين
اتّهمت الرئاسة الروسية الخميس الولايات المتّحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشنّ الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين والذي أحبطته الدفاعات الروسية وتنفي كييف أيّ ضلوع فيه.
وقال المتحدثّ باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إنّ "جهود كييف وواشنطن لإنكار أيّ مسؤولية لهما (عن الهجوم المفترض) سخيفة تماماً. القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تُتّخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفّذ فحسب ما يُطلب منها".
أمنياً، قال بيسكوف إنّه سيتمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو موضحاً أنّ الرئيس فلاديمير بوتين يمارس عمله الخميس في الكرملي، وأنه "سيجري لقاء مهماً مع وزير التنمية الاقتصادية"، مؤكّداً أنّه سيتمّ "تعزيز" التدابير الأمنية بعد الهجوم المفترض.
إلى ذلك ندّدت الخارجية الروسية بموجة "أنشطة إرهابية وتخريبية" أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها وذلك بعد الهجوم على الكرملين وتعرض عدّة منشآت نفطية في البلاد لضربات بطائرات مسيرة وأيضاً بعد خروج قطارين عن مسارهما بسبب "عبوتين ناسفتين".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّ "الأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية تتّخذ بُعداً غير مسبوق".
المعهد الأمريكي لدراسة الحرب يرجح أن تكون موسكو افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين
رجح المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن تكون روسيا قد افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين أمس الأربعاء، لأسباب داخلية، ولتحضير الظروف لتعبئة عسكرية أوسع.
وأضاف المعهد الذي يتابع شؤون الحرب منذ انلاعها في 24 شباط/فبراير من العام الماضي أن الكرملين قد يستخدم هذا السبب لإلغاء أو خفض المشاركة في احتفالات التاسع من أيار/مايو، حيث يحتفل الروس بهذا اليوم بالنصر في الحرب الوطنية العظمى [الحرب العالمية الثانية].
وأشار المعهد إلى أن الجيش الروسي اتخذ في الآونة الأخيرة إجراءات عسكرية عدة، معززاً دفاعاته الجوية، حتى في العاصمة موسكو نفسها. وعليه، يرى المعهد أنه من المستبعد أن تكون الطائرتان المسيرتان قد تمكنتا من اختراق عدّة أنظمة دفاعية داخل الأراضي الروسية وأن تكون قد انفجرتا فوق الكرملين.
وألمح المعهد إلى أن الانفجار تمّ تصويره بطريقة "جيّدة نسبياً" ما يعزز الشكوك في مصداقيته كهجوم أوكراني.
NEW: #Russia accused #Ukraine of conducting a drone strike against the #Kremlin on May 3.— ISW (@TheStudyofWar) May 3, 2023
Russia likely staged this attack in an attempt to bring the war home to a Russian domestic audience & set conditions for a wider societal mobilization.🧵1/7
Latest: https://t.co/TLr6LL5vq3pic.twitter.com/MPiWIjk93C
وذكر المعهد أن الردّ الروسي الصادر عن الكرملين على الهجوم جاء سريعاً، ومتناسقاً، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن العملية برمّتها محضرة داخلياً بحيث تأتي مكاسبها السياسية أكبر من الحرج الذي قد تتسبب به للمؤسسة العسكرية.
شرطة برلين تفتح تحقيقا في تسريب نبأ زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا
أعلنت الشرطة الألمانية الخميس فتح تحقيق في تسريب أحد عناصرها الى وسائل الإعلام، أنباء بشأن زيارة يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي القيام بها إلى برلين هذا الأسبوع.
وأكدت الشرطة فتح تحقيق "بشبهة خيانة أسرار" غداة نشر صحيفة أنباء عن استعدادات لزيارة زيلينسكي.
وكانت صحيفة "بي زي" اليومية نقلت الأربعاء عن مصدر في الشرطة أن زيلينسكي سيصل الى برلين في 13 أيار/مايو، ويقام له في اليوم التالي استقبال رسمي من قبل المستشار أولاف شولتس ولاحقا من قبل الرئيس فرانك فالتر-شتاينماير.
لتحديث دفاعها.. الدنمارك تعتزم استثمار 5,09 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلةeuronewsبعد الإعلان عن زيادة إنفاقها العسكري في العام 2022، في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت الدنمارك أنّها تنوي تخصيص 2 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي لقطاع الدفاع بحلول العام 2030، وهو أحد أهداف حلف شمال الأطلسي التي هي عضو فيه.
المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت العام 2002 للنظر في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم، ليست لديها سلطة الحكم على جرائم العدوان التي ترتكبها موسكو، ذلك أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي.
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الخميس، "جميع الأطراف المتورطة في الحرب الأوكرانية إلى ضبط النفس والتمنع عن أي عمل من شأنه أن يرفع منسوب التصعيد" بعدما قال الكرملين أمس أن الرئيس الروسي بوتين تعرض لمحاولة اغتيال بطائرتين مسيرتين.
زيلينسكي يصل مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إلى مقرّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وسط إجراءات أمنية مشدّدة، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت كييف أكّدت سابقاً أنّ زيلينسكي سيلتقي مسؤولي المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.
الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي في لاهاي للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصل لاهاي حيث سيلتقي الخميس مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحقّق في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في اوكرانيا.
وقال سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس "نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".