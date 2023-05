المعهد الأمريكي لدراسة الحرب يرجح أن تكون موسكو افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين 

رجح المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن تكون روسيا قد افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين أمس الأربعاء، لأسباب داخلية، ولتحضير الظروف لتعبئة عسكرية أوسع.

وأضاف المعهد الذي يتابع شؤون الحرب منذ انلاعها في 24 شباط/فبراير من العام الماضي أن الكرملين قد يستخدم هذا السبب لإلغاء أو خفض المشاركة في احتفالات التاسع من أيار/مايو، حيث يحتفل الروس بهذا اليوم بالنصر في الحرب الوطنية العظمى [الحرب العالمية الثانية].

وأشار المعهد إلى أن الجيش الروسي اتخذ في الآونة الأخيرة إجراءات عسكرية عدة، معززاً دفاعاته الجوية، حتى في العاصمة موسكو نفسها. وعليه، يرى المعهد أنه من المستبعد أن تكون الطائرتان المسيرتان قد تمكنتا من اختراق عدّة أنظمة دفاعية داخل الأراضي الروسية وأن تكون قد انفجرتا فوق الكرملين.

وألمح المعهد إلى أن الانفجار تمّ تصويره بطريقة "جيّدة نسبياً" ما يعزز الشكوك في مصداقيته كهجوم أوكراني.

NEW: #Russia accused #Ukraine of conducting a drone strike against the #Kremlin on May 3.



Russia likely staged this attack in an attempt to bring the war home to a Russian domestic audience & set conditions for a wider societal mobilization.🧵1/7



Latest: https://t.co/TLr6LL5vq3pic.twitter.com/MPiWIjk93C