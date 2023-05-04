المعهد الأمريكي لدراسة الحرب يرجح أن تكون موسكو افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين 

11:58

الكرملين يتّهم واشنطن بأنها أمرت كييف بشن هجوم المسيّرتين

اتّهمت الرئاسة الروسية الخميس الولايات المتّحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشنّ الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين والذي أحبطته الدفاعات الروسية وتنفي كييف أيّ ضلوع فيه.

وقال المتحدثّ باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إنّ "جهود كييف وواشنطن لإنكار أيّ مسؤولية لهما (عن الهجوم المفترض) سخيفة تماماً. القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تُتّخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفّذ فحسب ما يُطلب منها".

أمنياً، قال بيسكوف إنّه سيتمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو موضحاً أنّ الرئيس فلاديمير بوتين يمارس عمله الخميس في الكرملي، وأنه "سيجري لقاء مهماً مع وزير التنمية الاقتصادية"، مؤكّداً أنّه سيتمّ "تعزيز" التدابير الأمنية بعد الهجوم المفترض.

إلى ذلك ندّدت الخارجية الروسية بموجة "أنشطة إرهابية وتخريبية" أوكرانية غير مسبوقة على أراضيها وذلك بعد الهجوم على الكرملين وتعرض عدّة منشآت نفطية في البلاد لضربات بطائرات مسيرة وأيضاً بعد خروج قطارين عن مسارهما بسبب "عبوتين ناسفتين".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّ "الأنشطة الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة الأوكرانية تتّخذ بُعداً غير مسبوق".