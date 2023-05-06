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المملكة المتحدة

شاهد: تزامنا مع مراسم تتويج تشارلز الثالث.. احتجاجات ضد الملكية في بريطانيا واعتقال 6 ناشطين

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احتجاجات على تتويج الملك تشارلز الثالث
احتجاجات على تتويج الملك تشارلز الثالث   -  Copyright  Justin Tallis/WPA Rota
بقلم:  يورونيوز

وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان ترافالغار في لندن لوكالة فرانس برس "أوقفوا ستة من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم"، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للحركة غراهام سميث.

أوقفت الشرطة البريطانية السبت أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان ترافالغار في لندن لوكالة فرانس برس "أوقفوا ستة من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم"، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للحركة غراهام سميث.

وردد بعض المتفرجين القريبين "حرروا غراهام سميث!" فيما صاح آخرون "ليحفظ الله الملك" ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من شرطة العاصمة في لندن.

وعلى حسابها الرسمي في تويتر، أكّدت حركة "جمهورية" التوقيفات ومصادرات اللافتات. وأضافت "هل هذه هي الديمقراطية؟".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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