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المملكة المتحدة

تشارلز الثالث وكاميلا يتوجان في حفل مهيب ملكين على بريطانيا التي تفتح صفحة جديدة في تاريخها الملكي

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الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا على شرفة قصر بكنغهام بعد تتويجهما
الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا على شرفة قصر بكنغهام بعد تتويجهما   -  Copyright  AP Photo/Petr David Josek
بقلم:  يورونيوز

توّج تشارلز الثالث اليوم السبت ملكاً في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.

توّج تشارلز الثالث السبت ملكاً على المملكة المتحدة في كنيسة وستمنستر خلال مراسم دينية مهيبة أمام حوالى 2300 مدعو، لتفتح بريطانيا بذلك صفحة جديدة في تاريخها الملكي. 

ووضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث. وقبل ذلك بوقت قصير، أقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة إنجلترا التي هو رئيسها الأعلى فيما سمعت هتافات "ليحفظ الله الملك" داخل الكنيسة وخارجها.

وبعد انتهاء المراسم في كنيسة وستمنستر في لندن، توجه الملك وزوجته الملكة كاميلا إلى قصر بكنغهام، حيث قدّم مئات العناصر من الجيش البريطاني التحية لهما. 

وهنأ زعماء غربيون أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتس الملك والملكة بتتويجهما. 

أبرز محطات يوم التتويج الطويل أدناه:

16:23

نغلق الآن تغطيتنا لتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ملكين على بريطانيا. تمكنكم متابعة بقية أخبارنا على موقعنا

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16:21

فيديو : طلقات مدفعية في مناطق بريطانية مختلفة احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث

 أطلق الحرس الملكي وقوات بريطانية في أنحاء عدة من الجزيرة طلقات مدفعية، اليوم، السبت، احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا ملكين على المملكة المتحدة و14 دولة أخرى.

15:49

بالصور: هكذا احتفل البريطانيون الذين ذهبوا إلى قصر بكنغهام بأول ظهور لملكهم المتوج تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا

15:28

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال إنه فخور بتمثيل الشعب الأوكراني برفقة سيّدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا،  خلال تتويج الملك تشارلز الثالث، موجهاً التحية لبريطانيا الصديقة ومتمنياً حياة مديدة للملك. 

15:25

لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث 

15:19

ماكرون يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما 

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما وقال في تغريدة إنهما "صديقا فرنسا" وإنه فخور بالوقوف إلى جانبهما في هذا اليوم التاريخي. 

15:09

15:07

الجيش البريطاني يقلص العرض العسكري الجوي فوق قصر بكنغهام بسبب سوء الأحوال الجوية 

قالت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن وزارة الدفاع إن الجيش اتخذ القرار بتقليص عرض جوي [تحليق الطائرات] فوق قصر بكنغهام احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بسبب سوء الأحوال الجوية. 

14:23

وزارة الدفاع البريطانية: 4000 عنصر من القوات المسلحة شاركوا في تنظيم تتويج الملكين تشارلز الثالث وكاميلا 

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن 19 فرقة موسيقية عسكرية ونحو 4000 عنصر من الجيش بالإضافة إلى 250 حصاناً شاركوا في تنظيم تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا. 

وأشارت الوزارة إلى أن 33 من أصل 56 دولة من الكومنولث كانت ممثلة خلال الحدث، موضحةً أن المشاركة العسكرية في هذا الحدث كانت الأكبر منذ 70 عاماً. 

14:15

فون دير لايين: تتويج الملك تشارلز الثالث شاهد على قوة الملكية البريطانية الدائمة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، عبر حسابها في تويتر، إن تتويج الملك تشارلز الثالث شاهد على قوة الملكية البريطانية الدائمة، وأنه رمز للاستقرار والاستمرارية.

وفي التغريدة هنأت فون دير لايين، رئيسة أكبر مؤسسة تنفيذية في التكتل الأوروبي، الملك والملكة كاميلا ناشرة صورتين من قلب كنيسة وستمنستر حيث كانت تحضر التتويج. 

Le couronnement de Charles III "est un témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité", a déclaré samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur son compte Twitter.

"Mes félicitations au roi Charles III et à la reine Camilla", a-t-elle ajouté, en publiant des photos de la cérémonie à l'abbaye de Westminster où elle était présente.

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