تشارلز الثالث وكاميلا يتوجان في حفل مهيب ملكين على بريطانيا التي تفتح صفحة جديدة في تاريخها الملكي

قالت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن وزارة الدفاع إن الجيش اتخذ القرار بتقليص عرض جوي [تحليق الطائرات] فوق قصر بكنغهام احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بسبب سوء الأحوال الجوية.

#Breaking The military flypast over Buckingham Palace to mark the coronation of the King and Queen has been scaled down because of the weather and will now be formed of helicopters and The Red Arrows, the Ministry of Defence said pic.twitter.com/hv7oLTvNtK