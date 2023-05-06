تشارلز الثالث وكاميلا يتوجان في حفل مهيب ملكين على بريطانيا التي تفتح صفحة جديدة في تاريخها الملكي

توّج تشارلز الثالث اليوم السبت ملكاً في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.
توّج تشارلز الثالث السبت ملكاً على المملكة المتحدة في كنيسة وستمنستر خلال مراسم دينية مهيبة أمام حوالى 2300 مدعو، لتفتح بريطانيا بذلك صفحة جديدة في تاريخها الملكي.
ووضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث. وقبل ذلك بوقت قصير، أقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة إنجلترا التي هو رئيسها الأعلى فيما سمعت هتافات "ليحفظ الله الملك" داخل الكنيسة وخارجها.
وبعد انتهاء المراسم في كنيسة وستمنستر في لندن، توجه الملك وزوجته الملكة كاميلا إلى قصر بكنغهام، حيث قدّم مئات العناصر من الجيش البريطاني التحية لهما.
وهنأ زعماء غربيون أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتس الملك والملكة بتتويجهما.
أبرز محطات يوم التتويج الطويل أدناه:
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فيديو : طلقات مدفعية في مناطق بريطانية مختلفة احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث
أطلق الحرس الملكي وقوات بريطانية في أنحاء عدة من الجزيرة طلقات مدفعية، اليوم، السبت، احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا ملكين على المملكة المتحدة و14 دولة أخرى.
بالصور: هكذا احتفل البريطانيون الذين ذهبوا إلى قصر بكنغهام بأول ظهور لملكهم المتوج تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال إنه فخور بتمثيل الشعب الأوكراني برفقة سيّدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، خلال تتويج الملك تشارلز الثالث، موجهاً التحية لبريطانيا الصديقة ومتمنياً حياة مديدة للملك.
The Coronation of King Charles III and Queen Camilla is a historic moment. With @ZelenskaUA, we are honoured to represent the brave and invincible Ukrainian 🇺🇦 people. Warm greetings to the friendly 🇬🇧! Long and wise reign for His Majesty King Charles III. pic.twitter.com/ml7ZFgJGW0— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 6, 2023
لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث
𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023
The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronationpic.twitter.com/kGrV3W0bky
ماكرون يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما
هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما وقال في تغريدة إنهما "صديقا فرنسا" وإنه فخور بالوقوف إلى جانبهما في هذا اليوم التاريخي.
Félicitations au Roi Charles III et à la Reine Camilla, amis de la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2023
Fier d'être à vos côtés en ce jour historique.
“Three cheers for His Majesty The King and Her Majesty The Queen!”#Coronationpic.twitter.com/cS8fdBOurh— Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023
الجيش البريطاني يقلص العرض العسكري الجوي فوق قصر بكنغهام بسبب سوء الأحوال الجوية
قالت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن وزارة الدفاع إن الجيش اتخذ القرار بتقليص عرض جوي [تحليق الطائرات] فوق قصر بكنغهام احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بسبب سوء الأحوال الجوية.
#Breaking The military flypast over Buckingham Palace to mark the coronation of the King and Queen has been scaled down because of the weather and will now be formed of helicopters and The Red Arrows, the Ministry of Defence said pic.twitter.com/hv7oLTvNtK— PA Media (@PA) May 6, 2023
وزارة الدفاع البريطانية: 4000 عنصر من القوات المسلحة شاركوا في تنظيم تتويج الملكين تشارلز الثالث وكاميلا
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن 19 فرقة موسيقية عسكرية ونحو 4000 عنصر من الجيش بالإضافة إلى 250 حصاناً شاركوا في تنظيم تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.
وأشارت الوزارة إلى أن 33 من أصل 56 دولة من الكومنولث كانت ممثلة خلال الحدث، موضحةً أن المشاركة العسكرية في هذا الحدث كانت الأكبر منذ 70 عاماً.
1.42 miles— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 6, 2023
19 military bands
33 Commonwealth countries represented
250 horses
4000 Armed Forces personnel
The largest military procession for 70 years is on its way to Buckingham Palace. #Coronationpic.twitter.com/jflDjWfwin
فون دير لايين: تتويج الملك تشارلز الثالث شاهد على قوة الملكية البريطانية الدائمة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، عبر حسابها في تويتر، إن تتويج الملك تشارلز الثالث شاهد على قوة الملكية البريطانية الدائمة، وأنه رمز للاستقرار والاستمرارية.
وفي التغريدة هنأت فون دير لايين، رئيسة أكبر مؤسسة تنفيذية في التكتل الأوروبي، الملك والملكة كاميلا ناشرة صورتين من قلب كنيسة وستمنستر حيث كانت تحضر التتويج.
Le couronnement de Charles III "est un témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité", a déclaré samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur son compte Twitter.
"Mes félicitations au roi Charles III et à la reine Camilla", a-t-elle ajouté, en publiant des photos de la cérémonie à l'abbaye de Westminster où elle était présente.