جامعة الدول العربية تجتمع في القاهرة لحسم عودة سوريا وبحث الإستقرار في السودان

بقلم: يورونيوز

يأتي الاجتماع الطارئ قبل نحو أسبوعين من موعد انعقاد القمة العربية المقرر في الـ 19 مايو-أيار في العاصمة السعودية الرياض. وترأس مصر اجتماعات الجامعة العربية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلسها.

التقى ممثلو جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة السبت بحضور أعضاء من السودان وسوريا. وتمّت الدعوة إلى الاجتماع الطارئ لمناقشة القتال الدائر في السودان واحتمال عودة سوريا إلى الجامعة.

ويأتي الاجتماع الطارئ قبل نحو أسبوعين من موعد انعقاد القمة العربية المقرر في الـ 19 مايو-أيار في العاصمة السعودية الرياض. وترأس مصر اجتماعات الجامعة العربية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلسها.

وتتخذ الدول العربية تحركات دبلوماسية لإدراج سوريا في القمة المقبلة بعد تعليق عضويتها، وهو الأمر، الذي يتطلب خطوات على مستوى مجلس الجامعة قبل التصويت على رفع تعليق مقعد دمشق حيث يبحث الاجتماع نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لبحث عودة سوريا إلى الجامعة ودعوتها إلى قمة الرياض المقبلة. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود تأييد واسع لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعُلقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة في الأشهر الأولى من الحرب الأهلية قبل 12 عامًا، وفرضت الدول العربية لاحقًا عقوبات اقتصادية.

تسبب الصراع الذي تشهده سوريا منذ مارس-آذار للعام 2011 في مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة. وعارض بعض الأعضاء، وخاصة قطر، عودة دمشق إلى التنظيم.

كما تناول وزراء الخارجية العرب أيضا الأزمة التي يمر بها السودان حيث يسعى المشاركون لاتخاذ موقف عربي موحد حيال هذه الأزمة خاصة وأن الاجتماع هو الأول من نوعه على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في هذا البلد من خلال إيجاد دور في حل الأزمة السودانية. وشدّد المشاركون على أهمية الحفاظ على الهدنة المعلنة في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.