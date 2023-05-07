رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة أثناء الحملة الانتخابية

بقلم: يورونيوز

أظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تلجأ لخراطيم المياه لتفريق مجموعة من المحتجين الذين لاحقوا الحافلة ورشقوها بالحجارة.

رشق محتجون غاضبون الأحد حافلة رئيس بلدية إسطنبول بالحجارة أثناء قيامه بجولة انتخابية في منطقة محافظة قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

وأظهرت صور نشرها مكتب رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو تحطم نوافذ الحافلة أثناء توقفها في مدينة أرضروم بشرق البلاد. كان إمام أوغلو يلقي خطابًا من على سطح الحافلة عندما أُجبر على الاحتماء والمغادرة.

وأظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تلجأ لخراطيم المياه لتفريق مجموعة من المحتجين الذين لاحقوا الحافلة ورشقوها بالحجارة.

ووصف إمام أوغلو الحادث بأنه استفزاز وطالب بتفسيرات من المسؤولين المحليين. وذكرت تقارير إعلامية تركية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.

ويسيطر على المنطقة حزب الرئيس رجب طيب إردوغان ذو الجذور الإسلامية. سلط الحادث الضوء على التوترات المحيطة بالاقتراع البرلماني والرئاسي الأحد المقبل.

ويقوم إمام أوغلو بحملة دعما لمرشح المعارضة للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو. وقد وُعد رئيس بلدية إسطنبول الذي يتمتع بشعبية كبيرة بتولي منصب نائب الرئيس في حال فوز كيليتشدار أوغلو.

تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب نسب تأييد كيليتشدار أوغلو وإردوغان قبل أسبوع من الاقتراع.