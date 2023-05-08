برلين تحظر العلمين السوفياتي والروسي في ذكرى استسلام النازية

بقلم: يورونيوز

يحظر القرار استعمال العلمين قرب النصب التذكاري في حديقة تيرغارتن، إضافة إلى شرائط سانت جورج التي تستعمل على نطاق واسع في روسيا لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.

قررت المحكمة الإدارية العليا في العاصمة الألمانية برلين الإثنين حظر استعمال العلمين الروسي والسوفياتي قرب النصب التذكاري السوفياتي في تيرغارتن بوسط المدينة الثلاثاء.

ينقض قرار المحكمة العليا قراراً صادراً عن محكمة أدنى بإلغاء حظر استعمال العلمين خلال إحياء ذكرى استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية في 8 أيار/مايو [البلدان الغربية] و9 أيار/مايو [التكتل السوفياتي سابقاً وروسيا حالياً].

ويحظر القرار استعمال العلمين قرب النصب التذكاري في حديقة تيرغارتن، إضافة إلى شرائط سانت جورج التي تستعمل على نطاق واسع في روسيا لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.

في المقابل، سيسمح باستعمال الأعلام الأوكرانية التي منعتها الشرطة في وقت سابق.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إن "توقع الشرطة بأن الرموز [الروسية] من المحتمل أن تؤدي إلى عنف في ضوء الحرب العدوانية المستمرة ضد أوكرانيا، يستند إلى أسس وجيهة".

وأضافت أنه "في السياق الحالي، يمكن فهمها على أنها مظهر من مظاهر التعاطف مع الحرب". ورحبت الشرطة بقرار المحكمة.

ومن المتوقع أن يتواجد في العاصمة الألمانية تجمع لراكبي الدراجات النارية الروس من نادي "ذئاب الليل" الموالي للكرملين الذي سيّر موكبا من موسكو في نهاية نيسان/أبريل.

ولوح العديد من المشاركين في الموكب بالعلمين الروسي والسوفياتي أثناء مغادرتهم موسكو في 29 نيسان/ابريل. كما وضع بعضهم على دراجاتهم النارية ملصقات حرف "Z" الذي يرمز إلى "العملية العسكرية الخاصة الروسية" في أوكرانيا التي انطلقت في شباط/فبراير 2022.