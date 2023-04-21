انفجار في مدينة روسية حدودية.. حلفاء أوكرانيا ينسقون الدعم لكييف

أعلنت موسكو أن إحدى طائراتها المقاتلة فقدت الخميس ذخيرة فوق بيلغورود، المدينة الروسية الواقعة قرب الحدود الأوكرانية، وذلك بعد أن تحدثت السلطات المحلية عن انفجار قوي أدى إلى إصابة شخصين وخلّف حفرة ضخمة في المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أثناء تحليق طائرة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء فوق مدينة بيلغورود، حدث سقوط غير طبيعي لذخيرة الطيران".
وأضاف البيان الذي تناقلته وكالات الأنباء الروسية أن الحادث وقع في الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (19,15 بتوقيت غرينتش).
ونفذت الطائرات الروسية بانتظام طلعات جوية فوق بيلغورود منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
زيلينسكي يقترح تنظيم قمة مع دول أميركا اللاتينية
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس دعم المكسيك لتنظيم قمة مع دول أميركا اللاتينية، بعد أيام على تصريحات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا أطلقها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وأثارت الجدل.
وفي مكالمة عبر الفيديو مع أعضاء البرلمان المكسيكيين، قال زيلينسكي إن بلده "عرض على أميركا اللاتينية عقد قمة خاصة وإظهار اتحادها" في ما يتعلق بـ"وحدة أراضي (الدول) والسلام والاحترام بين الشعوب".
وأضاف "أعتقد أنه بمساعدة المكسيك يمكن فعل ذلك بشكل أسرع بكثير".
دعا الرئيس الأوكراني المكسيك إلى دعم خطته لإنهاء النزاع وهي تشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
وقال "أدعوكم إلى الاختيار: ما هي صيغة السلام التي ستسمح للمكسيك بإظهار نفوذها؟".
وسبق للحكومة المكسيكية أن صوتت على قرارات للأمم المتحدة تدين الغزو الروسي لأوكرانيا وتدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
رغم ذلك، رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، قائلا إن حكومته تسعى إلى تعزيز الحوار.
حلفاء أوكرانيا ينسقون دعمهم العسكري لكييف بضغط من زيلينسكي
يجتمع حلفاء أوكرانيا بضغط من الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة في ألمانيا لتنسيق مساعدتهم العسكرية لكييف التي تقول إنها تستعد لهجوم كبير مضاد.
ينظم الاجتماع في قاعدة رامشتاين الأميركية في جنوب ألمانيا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ويعقد بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي عاد لتوه من زيارة لكييف.
وأجرى ستولتنبرغ الخميس محادثات هناك مع زيلينسكي الذي يدعو الغربيين باستمرار إلى تقديم مزيد من المدرعات والمدفعية والذخيرة والطائرات المقاتلة وأنظمة القصف البعيدة المدى لضرب المستودعات الروسية أبعد من خط الجبهة.
وحض زيلينسكي الخميس ستولتنبرغ على مساعدته "للتغلب على إحجام شركائنا بشأن تسليم أسلحة معينة".
وتثير مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا انقساما بين مؤيدي كييف، وتبدي ألمانيا ترددا على وجه الخصوص.
بدأت سلوفاكيا وبولندا تسليم طائرات ميغ -29 المقاتلة السوفياتية إلى أوكرانيا.
لكن إرسال طائرات ذات تصميم غربي حديث لم تنته مناقشته بعد.
وسيكون هذا أحد الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المناقشات في رامشتاين والتي تجمع ممثلين عن حوالى خمسين دولة.
انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا
أعلنت موسكو أن إحدى طائراتها المقاتلة فقدت الخميس ذخيرة فوق بيلغورود، المدينة الروسية الواقعة قرب الحدود الأوكرانية، وذلك بعد أن تحدثت السلطات المحلية عن انفجار قوي أدى إلى إصابة شخصين وخلّف حفرة ضخمة في المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أثناء تحليق طائرة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء فوق مدينة بيلغورود، حدث سقوط غير طبيعي لذخيرة الطيران".
وأضاف البيان الذي تناقلته وكالات الأنباء الروسية أن الحادث وقع في الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (19,15 بتوقيت غرينتش).
ونفذت الطائرات الروسية بانتظام طلعات جوية فوق بيلغورود منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
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