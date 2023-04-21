انفجار في مدينة روسية حدودية.. حلفاء أوكرانيا ينسقون الدعم لكييف

بقلم: يورونيوز

أعلنت موسكو أن إحدى طائراتها المقاتلة فقدت الخميس ذخيرة فوق بيلغورود، المدينة الروسية الواقعة قرب الحدود الأوكرانية، وذلك بعد أن تحدثت السلطات المحلية عن انفجار قوي أدى إلى إصابة شخصين وخلّف حفرة ضخمة في المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أثناء تحليق طائرة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء فوق مدينة بيلغورود، حدث سقوط غير طبيعي لذخيرة الطيران".

وأضاف البيان الذي تناقلته وكالات الأنباء الروسية أن الحادث وقع في الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (19,15 بتوقيت غرينتش).

ونفذت الطائرات الروسية بانتظام طلعات جوية فوق بيلغورود منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.