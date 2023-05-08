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المغرب

شاهد: عشرات السيارات القديمة في مدينة مراكش المغربية خلال رالي الواحة

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شعار سيارة مرسيدس على سيارة قديمة في ألمانيا. 2021/12/02
شعار سيارة مرسيدس على سيارة قديمة في ألمانيا. 2021/12/02   -  Copyright  Martin Meissner/AP
بقلم:  يورونيوز

مثل السباق فرصة للتعريف بالثراء الثقافي والطبيعي الذي يزخر به جنوب المملكة المغربية، وكذلك التعريف بالتراث الثقافي الضارب في القدم، ما يتيح للمشاركين خوض تجربة فريدة من نوعها.

جمع منظمو مهرجان الواحة المغربي حوالى مئة سيارة قديمة في مدينة مراكش للمشاركة في رالي الواحة، الذي جابت خلاله عشرات السيارات المملكة بمناطقها الوعرة. 

والتقي المتسابقون في هذه المدينة للمرة الأخيرة في مراكش وهي محطة من محطات السباق. 

مثل السباق فرصة للتعريف بالثراء الثقافي والطبيعي الذي يزخر به جنوب المملكة المغربية، وكذلك التعريف بالتراث الثقافي الضارب في القدم، ما أتاح للمشاركين خوض تجربة فريدة من نوعها.

ويقول رئيس الجامعة الملكية المغربية لنادي السيارات القديمة الصغير زينون: "بلغ طول المسافة التي قطعها المتسابقون في هذا الرالي 3 آلاف كيلومتر، وكان هناك عدد كبير من المشاركين، 50 من المشاركين هم من الأجانب، إلى جانب مشاركين من المغرب بطبيعة الحال".

ويقول مشارك مغربي إنه جاء من أغادير وإنه ذهب إلى الصحراء، حيث أعجب بالفنادق الموجودة هناك. من جانبه قال مدير نادي سوس للسيارات القديمة أحمد الغدير إن منافسات هذه السنة كانت قوية، وإن السائقين حطموا أرقاما قياسية. واختتم الرالي فعالياته بتقديم الجوائز إلى الفائزين والهدايا التذكارية.

المصادر الإضافية • أ ب

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