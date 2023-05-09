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كينيا

بطائرة هليكوبتر.. عملية إنقاذ جرئية لسائق شاحنة كيني جرفته مياه الفيضانات

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صورة مأخوذة من مقطع فيديو عملية الإنقاذ
صورة مأخوذة من مقطع فيديو عملية الإنقاذ   -  Copyright  SHELDRICK WILDLIFE TRUST
بقلم:  يورونيوز

خلال موسم الأمطار، تشكل الفيضانات تهديدًأ مستمرًا في كينيا.

اظهر مقطع فيديو طائرة هليكوبتر وهي تقوم بعملية إنقاذ جريئة لسائق شاحنة حوصر وسط مياه الفيضان في نهر ساباكي في كينيا.

وتمكن سائقا الطائرة من انتشال الرجل بعملية تشبه المغامرة، حيث هبطا بالقرب من الشاحنة وعلى بعد حوالي 15 سنتميرا فقط. 

سائق الشاحنة الذي يدعى جيمس روفوس، كان قد قضى 7 ساعات وهو محاطًا بالمياه بعدما جرفت الفيضانات المفاجئة شاحنته التي كانت على الجسر.

وبعد انقلاب الشاحنة وتهشم زجاجها، تمكن جيمس من البقاء متشبثًا على المقصورة، لحين وصول الطائرة التابعة إلى صندوق ديفيد شيلدريك للحياة البرية.

وخلال موسم الأمطار، تشكل الفيضانات تهديدًأ مستمرًا في كينيا، وغالبًا ما يكون من المستحيل التنبؤ بموعد أو سرعة ارتفاع منسوب المياه.

المصادر الإضافية • أ ب

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