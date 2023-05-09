شاهد: موسكو تضع اللمسات الأخيرة لاحتفال يوم النصر بمشاركة عدد من الرؤساء

بقلم: يورونيوز

قامت روسيا بتشديد الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة تحسبًا لوقوع هجمات. بعد أيام من هجوم بمسيرتين استهدفتا الكرملين واتهمت موسكو كييف بتنفيذه.

تستعد موسكو للاحتفال بيوم النصر على النازية الذي يصادف التاسع من مايو/أيار، حيث تواصل المركبات العسكرية والمدرعات التوجه إلى الميدان الأحمر وسط العاصمة الروسية.

قامت روسيا بتشديد الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة تحسبًا لوقوع هجمات. بعد أيام من هجوم بمسيرتين استهدفتا الكرملين واتهمت موسكو كييف بتنفيذه.

وبحسب وسائل إعلام روسية ألغت حوالي 21 مدينة روسية العروض العسكرية التي تقام كل عام بهذه المناسبة، وهذا يحصل لأول مرة منذ سنوات.

تم الإعلان في بادئ الأمر عن مشاركة زعيم أجنبي واحد في الاحتفال وهو الرئيس القرغيزي صدير زابروف، الذي وصل يوم الأثنين وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف AP Photo

ولم يصل العام الماضي أي زعيم أجنبي وسط العزلة الدبلوماسية الكبيرة لبوتين بسبب الحرب في أوكرانيا. لكن الكرملين قال في حينها إنه لم يدع أي شخص للمشاركة في الذكرى.

لكن المسؤولين أعلنوا يوم الاثنين أن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان سينضمون إلى بوتين وزاباروف في الاحتفالات ، إلى جانب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وزعيم كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.