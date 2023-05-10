إيطاليا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين من تركيا

بقلم: يورونيوز

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، أي نحو أربعة أضعاف العدد الذي وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء، أنها قبضت على 29 شخصاً متهمين بالانتماء لشبكة لتهريب مهاجرين من تركيا واليونان إلى شمال أوروبا عبر إيطاليا.

وفقاً لشرطة كالابريا في أقصى جنوب شبه الجزيرة، فتح هذا التحقيق في 2018 وسمح بكشف النقاب عن "مجموعة إجرامية" لها فروع تنشط في اليونان وإيطاليا وتركيا.

وقال فرانشيسكو ميسينا أحد كبار مسؤولي الشرطة الإيطالية، إن الأخيرة تعاونت في هذه التحقيقات مع إنتربول ويوروبول وقوات الأمن التركية واليونانية والبلجيكية والألمانية والسويسرية والبريطانية والمغربية.

وأوردت الشرطة في بيان، أن المهاجرين كانوا يدفعون سبعة الى 15 ألف يورو لقاء «رحلتهم» إلى أوروبا، وكانوا يسددون دفعة أولى من هذا المبلغ لفرع المنظمة الإجرامية في أكساراي (وسط تركيا) الذي كان يتولى نقلهم إلى اليونان، وخصوصاً إلى ميناء سالونيك ثم إلى أثينا وباتراس، حيث كانوا ينقلون في قوارب شراعية.

وكان المهربون يتولون أيضاً نقل مهاجرين مباشرة من السواحل التركية الى جنوب إيطاليا.

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، أي نحو أربعة أضعاف العدد الذي وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.