شاهد: عودة طقس حلق رؤوس الرهبان الصغار البوذيين في كوريا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

شهد معبد جوغيسا في كوريا الجنوبية إعادة إحياء طقس حلق رؤوس تسعة أطفال تمهيداً لإعدادهم حتى يصيروا رهباناً بوذيين.

ويعاد الطقس السنوي لأول مرة منذ عام 2019 حيث توقف لمدة أربع سنوات منذ جائحة كوفيد-19.

وشارك في الطقس تسعة أطفال سيقضون 21 يوما بالمعبد سيتعلمون خلالها تعاليم البوذية حتى يوم عيد ميلاد الإله بوذا في السابع والعشرين من مايو – أيار الجاري.

الأطفال بعد حلق رؤوسهم Ahn Young-joon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

ويتضمن الطقس قيام الآباء والأمهات بالإنحناء أمام أطفالهم عقب حلق رؤوسهم إيذاناً ببدء مرحلة جديدة للرهبان الصغار.

وقالت كيم هاي-ري، والدة أحد الأطفال: "كنت أعتقد أن اللحظة الأكثر تأثيرا في ستكون عند حلق رأس طفلي، ولكن شخصياً، أكثر اللحظات تأثيراً كانت عندما انحنيت ثلاث مرات أمام طفلي".

وأضافت: "لقد عاش ابني حتى الآن كطفل، ولكن أن يصبح راهباً يعني أن يصبح شخصاً بالغاً في معبد. أعتقد أنها ستكون فرصة له لتحمل هذا النوع من المسؤولية".