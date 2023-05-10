شاهد: مظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إثر إيقافه

خرجت مظاهرات منددة بإيقاف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، وصبّ متظاهرون جام غضبهم على الجيش، فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلق متظاهرون طرقا في اسلام اباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة وغيرهما. وقالت شرطة اسلام اباد على حسابها على تويتر "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.

خرجت مظاهرات منددة بإيقاف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، وصبّ متظاهرون جام غضبهم على الجيش، فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلق متظاهرون طرقا في اسلام اباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة وغيرهما. وقالت شرطة اسلام اباد على حسابها على تويتر "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة الى قضية فساد.