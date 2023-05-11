صندوق النقد الدولي يحذّر من "تداعيات خطيرة للغاية" لتخلف الولايات المتحدة عن السداد

بقلم: يورونيوز

قالت مديرة العلاقات العامة لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحافيين: "تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب.

حذّر صندوق النقد الدولي الخميس من تداعيات خطيرة إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وقالت مديرة العلاقات العامة لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحافيين: "تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلّفت الولايات المتحدة عن السداد".

كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.