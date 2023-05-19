البيت الأبيض يعلن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الدين الأمريكي

بقلم: يورونيوز

كانت وزارة الخزانة الأمريكيّة حذرت من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها، ما سيجعلها عاجزةً عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدّي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والأسواق العالميّة.

قال مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، إنه تم إحراز "تقدّم مُنتظم" في المفاوضات الدائرة في واشنطن لتجنّب التخلّف عن سداد الولايات المتّحدة ديونها، على هامش قمّة مجموعة السبع في اليابان التي يحضرها الرئيس الأمريكي.

وصرّح المسؤول بأنّ "الرئيس طلب من فريقه مواصلة الضغط" للتوصل إلى اتّفاق بين الحزبين، مضيفاً أنّ بايدن "يبقى واثقاً بقدرة الكونغرس على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتجنّب التخلّف عن سداد" الديون الأمريكيّة.

وفي وقت سابق الخميس، توقّع رئيس مجلس النوّاب الأمريكي، الجمهوريّ كيفن مكارثي، تحقيق انفراج في المحادثات توصّلاً إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام في شكلٍ يُتيح للولايات المتحدة تفادي التخلّف عن سداد ديونها.

من جهتها، حذّرت وزارة الخزانة الأمريكيّة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها، ما سيجعلها عاجزةً عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدّي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والأسواق العالميّة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين إنّ الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلّف عن سداد ديونها "ربّما في وقتٍ مبكر اعتباراً من الأوّل من حزيران/يونيو"، بينما توقّع مكتب الميزانيّة في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف حزيران/يونيو.

وردّ مكارثي الخميس قائلًا "لم نصل إلى ذلك بعد... ولم نتّفق على أيّ شيء حتى الآن، ولكن أرى الطريق الذي يمكننا من خلاله التوصّل إلى اتفاق". وأضاف "أعتقد أنّ لدينا الأساس الآن والجميع يعمل بجدّ" لتحقيق ذلك.