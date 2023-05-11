"تزيد من تغير المناخ".. مواطنون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة "إيني" النفطية في إيطاليا

بقلم: يورونيوز

يطالب المدعون المحكمة بإلزام إيني بتغيير استراتيجيتها الصناعية لخفض الانبعاثات بنسبة 45% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020.

رفع 12 مواطنًا إيطاليًا دعوى قضائية ضد شركة "إيني"، إحدى أكبر شركات النفط في العالم، مشيرين إلى أنهم "يتأثرون من ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ، وإيني مسؤولة عن ذلك".

وانضمت منظمة "غرين بيس" إلى المواطنين في الدعوى القضائية المقدمة، وهي ستكون الأولى من نوعها في إيطاليا.

وأوضح المنظمة، في بيان لها، أن "المدّعون يؤكدون حقهم في المطالبة بتعويضات عن آثار تغير المناخ الذي تتحمل أكبر شركات الطاقة الإيطالية مسؤولية كبيرة عنه."

ويدعي المدعون أنه من خلال استخراج الوقود الأحفوري، "انتهكت إيني حقوق الإيطاليين في الحياة والصحة من خلال اتباع سياسة صناعية تنتهك التزامات إيطاليا الدولية".

رد شركة إيني النفطية

وقالت إيني في بيان إنها ستثبت أمام المحكمة "عدم صحة" الدعوى و"صحة" استراتيجيتها لإزالة الكربون، والتي قالت إنها توازن بين الاستدامة وأمن الطاقة والقدرة التنافسية.

وأضافت إيني أيضًا أنها ستنظر في اتخاذ إجراء قانوني من تلقاء نفسها ضد أحد المدعين بتهمة التشهير المزعوم.

وتضم الشكوى اسم إيني بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد الإيطالية وبنك الاستثمار العام في البلاد.

ويسعى المشتكون إلى الحصول على تعويضات نتيجة "تغير المناخ الذي ساهمت فيه إيني بشكل كبير من خلال سلوكها في العقود الأخيرة، مع علمها بذلك"، وفقًا لبيان صادر عن منظمة "غرين بيس".

كما يطالب المدعون المحكمة بإلزام إيني بتغيير استراتيجيتها الصناعية لخفض الانبعاثات بنسبة 45% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020 للحفاظ على متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية.

ويتزايد اتخاذ المواطنين إجراءات ضد الشركات. ففي الآونة الأخيرة، أطلقت مجموعة من كبار السن السويسريين إجراءات ضد الحكومة السويسرية لفشلها في حماية صحتهم.