تنديدًا بتغير المناخ.. ناشطات سويسريات يمشين 224 كيلومترًا على الأقدام

بقلم: يورونيوز

تجمّع آلاف الأشخاص في برن السبت لاستقبال أربع ناشطات مناخيات اجتزن مشياً 224 كيلومترًا في مختلف أنحاء سويسرا للمطالبة بجهد أكبر في حماية المناخ.

وانطلقت في الأول من نيسان/ أبريل الجاري من جنيف "المسيرة الزرقاء" للنساء الأربع وهنّ الأستاذة الجامعية جوليا شتاينبرغر والمحامية إيرين فيتشتاين وأخصائية الأمراض المعدية فاليري داكريمون وعالمة السياسة باستيان جورشيل.

وهدفت المبادرة إلى مطالبة السلطات السويسرية ببذل جهد أكبر لاحترام اتفاقية باريس المناخية الموقعة عام 2015.

وطالبت الناشطات في عريضة عبر الإنترنت بأن تجعل سويسرا "على رأس أولوياتها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف قبل سنة 2030 والوصول إلى الصفر الصافي بحلول سنة 2050".

ورافق مئات الأشخاص معظمهم من النساء الناشطات الأربع في مختلف مراحل مسيرتهنّ، بلغ عددهم في القسم الأخير منها السبت نحو 150، بحسب وكالة "إي تي إس" للأنباء.

وكان في استقبالهنّ أمام مقريّ الحكومة والبرلمان في برن نحو أربعة آلاف شخص، على ما أوضحت الوكالة.