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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: صاروخ فالكون 9 ينجح في وضع 51 قمراً صناعياً جديداً لشبكة ستارلينك في المدار

خلال عملية إطلاق سابقة لصاروخ فالكون 9
خلال عملية إطلاق سابقة لصاروخ فالكون 9   -  Copyright  AP Photo/John Raoux
بقلم:  يورونيوز

حتى الآن أطلقت سبيس إكس إلى المدار الجوي المنخفض أكثر من 4.300 قمراً صناعياً لشبكة ستارلينك. وتملك الشركة حالياً تصريحاً لنشر 12 ألف قمر صناعي وتقدمت بطلب جديد لنشر ما يقرب 30 ألفاً.

أطلقت سبيس إكس بنجاح صاروخها فالكون 9 أمس الأربعاء من قاعدة فاندنبرغ الجوية في فاندنبرغ، كاليفورنيا. وكانت مهمة الصاروخ حمل 51 قمراً صناعياً لشبكة ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، وفقا لبيان نشرته سبيس إكس.

وبعد الإقلاع، هبط  صاروخ الدفع، وهو قابل لإعادة الاستخدام، بأمان على متن قاعدة هبوط بحرية [منصة] مخصصه له في المحيط الهادئ. وأشارت سبيس إكس إلى أن هذا الهبوط لصاروخ الدفع في المحيط الهادئ هو الثالث من نوعه.

وفي غضون ذلك استمرت رحلة صاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضي منخفض، حيث نجح في نشر 51 قمراً صناعياً لتوسيع شبكة ستارلينك، كما هو مخطط بعد حوالى 17.5 دقيقة من الإقلاع.

وحتى الآن أطلقت سبيس إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك إلى المدار الجوي المنخفض أكثر من 4.300 قمراً صناعياً لشبكة ستارلينك. وتملك الشركة حالياً تصريحاً لنشر 12 ألف قمر صناعي وتقدمت بطلب جديد لنشر ما يقرب 30 ألفاً. 

وكان إطلاق الأمس الإطلاق الثامن والعشرون لصاروخ فالكون 9 هذا العام.

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