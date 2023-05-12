وزير الخارجية الصيني: على الصين وأوروبا رفض ذهنية الحرب الباردة

بقلم: يورونيوز

اعتبر وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الجمعة أن على الصين وأوروبا أن تنبذا معا "ذهنية الحرب الباردة"، تزامناً مع اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تعديل" الموقف الأوروبي تجاه بكين.

اعتبر وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الجمعة أن على الصين وأوروبا أن تنبذا معا "ذهنية الحرب الباردة"، تزامناً مع اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تعديل" الموقف الأوروبي تجاه بكين.

وقال تشين غانغ في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أوسلو "اليوم يصعّد البعض الكلام عن الديمقراطية في مواجهة الاستبداد ويمضون إلى حد التحدث عن حرب باردة جديدة".

وتابع "إذا حصلت حرب باردة جديدة، فإن النتيجة ستكون أكثر كارثية" من سابقتها. وأكد أنه يتعين على الصين وأوروبا معا "أن ترفضا ذهنية الحرب الباردة".

وأتى كلام وزير الخارجية الصيني في وقت يلتقي نظراؤه في الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم في السويد المجاورة سعيا إلى توحيد الموقف حيال الصين.

وقال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مستهل الاجتماع "علينا أن نعيد ضبط موقفنا تجاه الصين".

وتتواجه الصين والدول الغربية حول ملفات عدة منها أوكرانيا وتايوان وحقوق الإنسان والأويغور. لكن الغربيين لم يعتمدوا نهجا موحدا حيال كل هذه المسائل.