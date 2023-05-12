27 جريحا معظمهم تلاميذ مدرسة في انهيار جسر للمشاة بالقرب من هلسنكي

بقلم: يورونيوز

حسب صور بثتها وسائل الإعلام الفنلندية، انكسرت الألواح الخشبية لجسر المشاة تحت وطأة وزن المراهقين، ما تسبب بسقوطهم إلى الأسفل من علو يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار.

جرح نحو 27 شخصا معظمهم من مجموعة مدرسية في فنلندا الخميس عندما انهار جسر مؤقت للمشاة بالقرب من موقع بناء سقطوا منه عدة أمتار على طريق.

وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو بالقرب من العاصمة هلسنكي في بيان "أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة". ووقع الحادث حوالي الساعة 09:20 بالتوقيت المحلي (06:20 بتوقيت غرينتش).

وبحسب صور بثتها وسائل الإعلام الفنلندية، انكسرت الألواح الخشبية لجسر المشاة تحت وطأة وزن المراهقين، ما تسبب بسقوطهم إلى الأسفل من علو يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار.

وقال قسم الخدمات في مستشفى هلسنكي الجامعي إن معظم المصابين من مجموعة مدرسية وقد أفادت وسائل الإعلام الفنلندية بأنهم من صفّ يضم تلاميذ يبلغون 14 عاماً تقريبًا، وكانوا يقصدون متحفاً مجاوراً. ونُقل 24 من المصابين إلى المستشفى، لكن حياتهم ليست في خطر، بحسب خدمات المستشفى.

رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أبدت تضامنها مع التلاميذ وقالت في تغريدة على تويتر "دعمنا للمصابين في الحادث وذويهم. أنتم في أذهاننا".

من جهته غرّد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، مشددا على تقديم المساعدة للمصابيين وعائلاتهم قائلاً: "أنباء مروعة عن حادث في تابيولا. تقديم الدعم والمساعدة أمر مهم الآن".

وقالت المجموعة المدرسية في بيان "لا أحد يعاني من إصابات تهدد الحياة". وقد تداولت وسائل الإعلام صورا لجسر المشاة "سليمًا" إلى حد كبير، مع كومة من الألواح الخشبية تحت أحد طرفيه. ويمكن مشاهدة عمال الإنقاذ وهم يقدمون إسعافات للتلاميذ المصابين على الطريق.

وحسب مستشفى هلسنكي الجامعي فإن "الإصابات هي في الغالب تتمثل في كسور على مستوى الأطراف. وتجري الشرطة تحقيقا فنيا في المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.