مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمخيم بلاطة خلال عملية اقتحام لمدينة نابلس

بقلم: يورونيوز

تتعرض مدينتا نابلس وجنين لاقتحامات شبه يومية من الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة ما أسفر عن مقتل المئات من الفلسطينيين منذ نيسان 2022 تحديدا

قُتل شابان فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس حيث شن الجيش عملية صباح السبت قبل أن ينسحب حسب مصور لوكالة فرانس برس في المكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) والشاب وسيم عدنان يوسف الأعراج (19 عاما) بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الشابين ينتميان إلى كتائب شهداء الأقصى، وهي جناحها العسكري.

وكالة وفا الفلسطينية الرسمية أفادت ان قوات خاصة إسرائيلية ممن يسمون "المستعربين" برفقة دوريات عسكرية من الجيش حاصرت منزل عائلة أبو رزق في حارة "الجماسين" وسط مخيم بلاطة، وهاجمت المنزل بعدة قذائف "انيرجا"، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ولم يبلغ عن اعتقالات بحسب وكالة وفا للأنباء.