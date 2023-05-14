"رجل القمة" للمرة السادسة والعشرين.. مرشد شيربا يتسلق جبل إيفرست ويحطم رقما قياسيا بعدد مرات الوصول

بقلم: يورونيوز

قام تسعة متسلقين ينتمون إلى مجموعة الدليل "شيربا" بتثبيت حبال على طول المسار الذي سلكوه، حتى يتمكّن المئات في موسم التسلق من الوصول إلى قمة إيفرست على علو 8849 متراً.

وصل تسعة من متسلقي الجبال النيباليين إلى قمة إيفرست السبت، ممهّدين الطريق لمئات المتسلقين، ومعظمهم من الأجانب، لتسلّق أعلى جبل في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

ففي كل عام يكون أول من يعتلي القمة فريق من منظمي الرحلات الاستكشافية النيبالية، الذي يمهد عناصره الطريق لمئات العملاء، حتى يتبعوا طريقا مرسومة بالعلامات للوصول إلى قمة الجبل.

وفي ظل طقس مستقر، قام المتسلقون التسعة، الذين ينتمون إلى مجموعة مرشد الجبال داوا جياليه شيربا، بتثبيت حبال على طول المسار الذي سلكوه، حتى يتمكّن مئات المتسلقين من محاولة الوصول إلى قمة إيفرست على علو 8849 متراً.

وقال مسؤولون في نيبال إن أحد مرشدي تسلق الجبال المعروفين باسم الشيربا وصل إلى قمة جبل إيفرست للمرة 26 يوم الأحد، ليصبح ثاني شخص في العالم يسجل هذا الرقم.

وانطلقت منذ فجر الجمعة مجموعة من متسلقي الجبال مجهّزين بمصابيح، ومستعنين بالحبال التي ثبتها أفراد من مجموعة الدليل شيربا على منحدر خومبو الجليدي، وهي المرحلة الأولى من تسلّق إيفرست والأكثر خطورة، على أمل الوصول إلى القمة بعد أيام قليلة.

وكانت السلطات النيبالية أصدرت هذه السنة ما لا يقل عن 466 تصريحاً لتسلق جبل إيفرست، خاصة بالمتسلقين الأجانب. وبما أنّ معظم المتسلقين يحتاجون إلى مرشدين، فإن هذا يعني أن أكثر من 900 شخص سيحاولون تسلق الجبل في موسم الربيع، الذي يستمر حتى بداية حزيران/يونيو.

وتبلغ التكاليف الإجمالية للصعود إلى القمة بين 45 ألف دولار و200 ألف دولار، بما فيها الجزء المتعلق بالرسوم، وقدره 11 ألف دولار. وتوجد في نيبال أعلى 10 قمم في العالم، ويستقبل البلد مئات المغامرين في فصل الربيع من كل سنة، عندما يصبح الطقس دافئا، والرياح هادئة.