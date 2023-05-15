EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الضفة الغربية

في ذكرى النكبة.. صور تُظهر تطور المستطونات الإسرائيلية مع مرور الزمن

مركز إسرائيل في بلدة بيتا قرب نابلس في الضغة الغربية
مركز إسرائيل في بلدة بيتا قرب نابلس في الضغة الغربية   -  Copyright  JAAFAR ASHTIYEH/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

يمثّل 15 أيار/ مايو من كل عام ذكرى النكبة عند الفلسطينيين، "لاستذكار ما حل بهم من تهجير" وفق تعبيرهم، حينما خرجوا عام 1948 من منازلهم وبُنيت المُستطونات مكانها.

تحل الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، في وقت تستمر فيه المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون وجود أي حل دولي فعلي لإنهاء الأزمة، مع استمرار تل أبيب في توسيع المستوطنات على حساب البلدات الفلسطينية.

ويمثّل 15 أيار/ مايو من كل عام ذكرى النكبة عند الفلسطينيين، "لاستذكار ما حل بهم من تهجير" وفق تعبيرهم، حينما خرجوا عام 1948 من منازلهم وبُنيت المُستطونات مكانها.

ZAIN JAAFAR/AFP or licensors
تشهد الضفة الغربية مواجهات دائمة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيينZAIN JAAFAR/AFP or licensors

وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر، لم تكن في فلسطين أي مستوطنة خاصة باليهود، الذين كان عددهم 26 ألفًا، وعاشوا في القدس وطبريا والخليل وصفد، إلى جانب فئة قليلة جدًا سكنت في حيفا ويافا.

وكانت "بتاح تكفا" على أراضي قرية ملبس الفلسطينية، و"غاي أوني" على الحدود اللبنانية اليوم، أول مستوطنتين أسّسهما اليهود.

وبعدما أسّسوا في العام 1884 حيًا صغيرًا في يافا سمّوه "نافي تسيدك" وهو اليوم جزء من تل أبيب، أسّسوا في العام 1891 أول حي يهودي في حيفا سموّه "هدار الكرمل".

ومع انهيار الدولة العثمانية، وصل عدد المستوطنات اليهودية في فلسطين عام 1918 إلى 51 مستوطنة.

وبعد قيام دولة إسرائيل، بدأت المستوطنات بالتوسع رغم القوانين الدولية التي منعت تل أبيب من ذلك.

وتُظهر الصور في الفيديو المُرفق مجموعة من المستوطنات منذ بدء بنائها وتطوّرها مع مرور الزمن.

مواضيع إضافية

بعد هدنة بين إسرائيل وغزة بوساطة مصرية.. حياة الفلسطينيين والإسرائيليين تعود لطبيعتها

في أجواء من التوتر والتصعيد مع إسرائيل.. الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 75 للنكبة

دمار فوق دمار .. شاهد ما فعله القصف الإسرائيلي بمنازل الفلسطينيين في غزة المحاصرة  

Hot Topic

المزيد عن موضوع

فلسطين